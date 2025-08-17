Legislativas: este domingo se oficializan los candidatos de todos los frentes

En La Libertad Avanza, la definición se esperaba desde Capital Federal. Aunque se habló de un “tapado”, volvió a tomar fuerza la figura de Martín Turcumán, aliado del diputado nacional José Peluc. En segundo lugar asoma Mariana Coria, mientras que el tercero podría quedar en manos del exbloquista y exuñaquista Juan Sancassani.

La mayor tensión está en el peronismo, donde el tándem Uñac–Gioja–Gramajo llegó al filo del cierre con fuertes diferencias. Uñac impulsa a Cristian Andino, exintendente de San Martín. Gioja pretende encabezar en base a su trayectoria. Y Gramajo, que venía relegado, puso condiciones de última hora: si no era él, tampoco Andino. El peronismo definirá a contrarreloj tras intensas reuniones durante el fin de semana.

En los espacios restantes, la situación es más clara. La Cruzada Renovadora llevará a Alfredo Avelín como candidato. Provincias Unidas apostará por el exuñaquista Emilio Baistrocchi. En tanto, los libertarios por fuera de LLA ya definieron: Gastón Briozzo (Ideas de la Libertad), Sergio Vallejos (Evolución Liberal) y Yolanda Agüero (Partido Libertario). El Frente de Izquierda y de Trabajadores–Unidad inscribió a Cristian Jurado como cabeza de lista. El único que aún no definió es el dirigente del GEN, Marcelo Arancibia.

Debuta la Boleta Única Papel

Estas elecciones tendrán un cambio histórico: será la primera vez que en San Juan se use la Boleta Única Papel (BUP). La Cámara de Diputados de la Nación aprobó la Ley 27.781 en octubre de 2024, modificando el Código Electoral e incorporando este instrumento para todos los comicios nacionales.

La BUP reúne en una sola hoja a todos los candidatos, partidos y categorías de cargos, reemplazando las tradicionales boletas partidarias. En San Juan, según la cantidad de fuerzas que compitan, se espera que la papeleta tenga un formato similar a una hoja A4, incluyendo a los 9 o 10 frentes que presentarán candidatos.

El nuevo sistema busca evitar la falta de boletas en el cuarto oscuro, una dificultad recurrente en los partidos más chicos.

