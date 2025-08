Elecciones en San Juan: se elimina el cuarto oscuro y habrá una sola boleta

Este cambio, según explicó, apunta a evitar maniobras fraudulentas o dificultades comunes en elecciones pasadas, como el robo o la rotura de boletas. “Antes, si a las 10 de la mañana un partido chico se quedaba sin boletas, pasaban horas hasta reponerlas. Eso ya no va a ocurrir”, sostuvo.

Además, se buscará evitar filtraciones de información durante el acto electoral, algo que se había vuelto costumbre con la toma de fotos dentro del cuarto oscuro. “Ahora la persona va a estar siempre visible para las autoridades de mesa, y está totalmente prohibido sacar fotografías”, remarcó.

La nueva boleta, según describió, es un papel único donde aparecen todas las ofertas electorales. El votante la recibe en mano, marca su opción con una cruz, la dobla por la mitad y la introduce en la urna. Luego recibe su troquel y se retira.

Finalmente, el secretario electoral aseguró que el recuento no será ni más ni menos complejo que en elecciones anteriores, y que este sistema no apunta a ahorrar tiempo, sino a garantizar mayor transparencia. “El objetivo era erradicar trampas, no acelerar el proceso”, concluyó.