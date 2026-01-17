"
La indignación de la nieta de la abuela de 80 años atacada por un motochorro

El asalto ocurrió en el Barrio Olivares de Natania y quedó registrado por cámaras de seguridad. La joven comentó el video en las redes de sanjuan8 y despertó la empatía de los lectores.

Un grave hecho de inseguridad en el Barrio Olivares de Natania, departamento Rivadavia, generó un fuerte repudio en la comunidad sanjuanina. Una mujer de 80 años fue víctima de un violento arrebato por parte de un motochorro cuando regresaba a su hogar. El episodio fue captado íntegramente por las cámaras de seguridad de una vivienda vecina, lo que permitió visibilizar la vulnerabilidad de la víctima.

abuela asaltada

El testimonio de la nieta

A través de un comentario en las redes sociales de sanjuan8, la nieta de la damnificada, identificada como Lara Aubone, expresó el dolor y la impotencia que atraviesa su familia. "¡Es mi abuela! Mucha angustia e impotencia de ver que no se puede hacer nada", manifestó la joven.

Lara aportó un dato clave sobre la modalidad delictiva: según relató, el malviviente no actuó al azar, sino que la acechó previamente. "La estuvo esperando desde que se bajó del colectivo, a unos metros de la Meglioli", detalló conmovida por la situación que le tocó vivir a la anciana.

Crónica del asalto

El hecho se produjo mientras la mujer caminaba por una calle interna del barrio, a escasos metros de su domicilio. En las imágenes se observa cómo el delincuente, que circulaba en motocicleta y llevaba el casco puesto, se acercó a ella simulando realizarle una consulta para distraerla.

En un movimiento rápido, el sujeto le arrebató la cartera y huyó del lugar de inmediato, ignorando los desesperados gritos de auxilio de la víctima. Si bien la mujer logró contactar a un familiar instantes después, el delincuente ya había escapado de la zona.

