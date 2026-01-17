Un grave hecho de inseguridad en el Barrio Olivares de Natania, departamento Rivadavia, generó un fuerte repudio en la comunidad sanjuanina. Una mujer de 80 años fue víctima de un violento arrebato por parte de un motochorro cuando regresaba a su hogar. El episodio fue captado íntegramente por las cámaras de seguridad de una vivienda vecina, lo que permitió visibilizar la vulnerabilidad de la víctima.
La indignación de la nieta de la abuela de 80 años atacada por un motochorro
El asalto ocurrió en el Barrio Olivares de Natania y quedó registrado por cámaras de seguridad. La joven comentó el video en las redes de sanjuan8 y despertó la empatía de los lectores.