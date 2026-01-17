La indignación de la nieta de la abuela de 80 años atacada por un motochorro

Lara aportó un dato clave sobre la modalidad delictiva: según relató, el malviviente no actuó al azar, sino que la acechó previamente. "La estuvo esperando desde que se bajó del colectivo, a unos metros de la Meglioli", detalló conmovida por la situación que le tocó vivir a la anciana.

Crónica del asalto

El hecho se produjo mientras la mujer caminaba por una calle interna del barrio, a escasos metros de su domicilio. En las imágenes se observa cómo el delincuente, que circulaba en motocicleta y llevaba el casco puesto, se acercó a ella simulando realizarle una consulta para distraerla.

En un movimiento rápido, el sujeto le arrebató la cartera y huyó del lugar de inmediato, ignorando los desesperados gritos de auxilio de la víctima. Si bien la mujer logró contactar a un familiar instantes después, el delincuente ya había escapado de la zona.