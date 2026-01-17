Otra vez dos menores terminaron hospitalizados tras colisionar contra un auto

De acuerdo al informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente fue protagonizado por un automóvil Renault Clio, conducido por Matías Castro (34), y una motocicleta Corven en la que circulaban dos menores de edad.

Al momento del impacto, el automovilista se desplazaba por calle San Sebastián con sentido de sur a norte. Por su parte, la motocicleta —conducida por un joven de 15 años (B. M.) acompañado por otro de 14 años (J. A.)— lo hacía por calle Enrique Godoy de este a oeste. La colisión se produjo justo en la intersección de ambas arterias.