Un violento siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a dos adolescentes heridos en el departamento Rivadavia. El hecho se produjo aproximadamente a las 20:40 horas en el cruce de las calles San Sebastián y Enrique Godoy, bajo la jurisdicción de la Comisaría 30°.
Otra vez dos menores terminaron hospitalizados tras colisionar contra un auto
El accidente ocurrió en la intersección de calles San Sebastián y Enrique Godoy. Los motociclistas, de 14 y 15 años, sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados al Hospital Rawson.