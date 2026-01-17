"
Otra vez dos menores terminaron hospitalizados tras colisionar contra un auto

El accidente ocurrió en la intersección de calles San Sebastián y Enrique Godoy. Los motociclistas, de 14 y 15 años, sufrieron lesiones de consideración y fueron trasladados al Hospital Rawson.

Un violento siniestro vial entre un automóvil y una motocicleta dejó como saldo a dos adolescentes heridos en el departamento Rivadavia. El hecho se produjo aproximadamente a las 20:40 horas en el cruce de las calles San Sebastián y Enrique Godoy, bajo la jurisdicción de la Comisaría 30°.

De acuerdo al informe de la UFI Delitos Especiales, el incidente fue protagonizado por un automóvil Renault Clio, conducido por Matías Castro (34), y una motocicleta Corven en la que circulaban dos menores de edad.

Al momento del impacto, el automovilista se desplazaba por calle San Sebastián con sentido de sur a norte. Por su parte, la motocicleta —conducida por un joven de 15 años (B. M.) acompañado por otro de 14 años (J. A.)— lo hacía por calle Enrique Godoy de este a oeste. La colisión se produjo justo en la intersección de ambas arterias.

Asistencia y medidas legales Debido a la magnitud del impacto, los dos ocupantes del rodado menor resultaron con lesiones de consideración. Personal sanitario procedió al traslado de urgencia de ambos adolescentes hacia la guardia del Hospital Dr. Guillermo Rawson.

En el lugar del hecho trabajó el Sargento Matamoro como primer interventor. Asimismo, la investigación quedó a cargo del fiscal Dr. Iván Grassi y el ayudante fiscal César Recio, quienes llevan adelante las pericias para determinar las responsabilidades del caso.

