Tragedia en Ullum: un camionero murió tras un vuelco en la Ruta 149

Según los primeros reportes, el siniestro se produjo aproximadamente 5 kilómetros al norte del Puente Pachaco, en una zona cercana al límite con el departamento Calingasta. Por motivos que aún son materia de investigación, el pesado rodado habría perdido la estabilidad, provocando el desenlace fatal del conductor.

Operativo policial y judicial

Efectivos de la zona y peritos ya trabajaron en el lugar del vuelco para recolectar las pruebas necesarias que permitan determinar la mecánica del accidente.