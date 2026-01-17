"
Tragedia en Ullum: un camionero murió tras un vuelco en la Ruta 149

El siniestro ocurrió a pocos kilómetros del Puente Pachaco. Personal policial y judicial trabajó en el lugar del accidente y procedió al levantamiento del cuerpo en el Hospital Aldo Cantoni.

Un fatal siniestro vial conmocionó a la provincia en las últimas horas, tras confirmarse el fallecimiento de un camionero en el departamento Ullum. El accidente, que se investiga como un presunto vuelco, tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 149.

Según los primeros reportes, el siniestro se produjo aproximadamente 5 kilómetros al norte del Puente Pachaco, en una zona cercana al límite con el departamento Calingasta. Por motivos que aún son materia de investigación, el pesado rodado habría perdido la estabilidad, provocando el desenlace fatal del conductor.

Operativo policial y judicial

Efectivos de la zona y peritos ya trabajaron en el lugar del vuelco para recolectar las pruebas necesarias que permitan determinar la mecánica del accidente.

Posteriormente, las autoridades se constituyeron en el Hospital Aldo Cantoni, donde se procedió a realizar las tareas legales correspondientes para el levantamiento del cuerpo. Se espera que en las próximas horas se brinde un informe completo con la identidad de la víctima y los detalles técnicos de la unidad involucrada.

