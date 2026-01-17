Un fatal siniestro vial conmocionó a la provincia en las últimas horas, tras confirmarse el fallecimiento de un camionero en el departamento Ullum. El accidente, que se investiga como un presunto vuelco, tuvo lugar sobre la Ruta Nacional 149.
Tragedia en Ullum: un camionero murió tras un vuelco en la Ruta 149
El siniestro ocurrió a pocos kilómetros del Puente Pachaco. Personal policial y judicial trabajó en el lugar del accidente y procedió al levantamiento del cuerpo en el Hospital Aldo Cantoni.