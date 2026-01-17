"
Alerta por tormentas fuertes y ráfagas de 75 km/h en San Juan

La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta N° 02/26 que afecta al Gran San Juan y alrededores. Se esperan precipitaciones de hasta 50 mm y posible caída de granizo entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

La Dirección de Protección Civil emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas de variada intensidad que afectarán gran parte del territorio provincial. El fenómeno meteorológico está previsto para la noche de este sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de enero.

Zonas afectadas

El alerta rige principalmente para los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. Asimismo, se verán alcanzadas las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Detalles del fenómeno (Alerta Amarilla)

Según el informe técnico, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían incluir:

  • Ráfagas intensas: Se estima que el viento podría alcanzar los 75 km/h.

  • Actividad eléctrica y granizo: Las tormentas estarán acompañadas por una fuerte actividad eléctrica y no se descarta la caída de granizo.

  • Abundante agua: Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superiores en sectores puntuales.

  • Cordillera: En las zonas de mayor altura, las precipitaciones podrían manifestarse en forma de granizo o nieve.

Las autoridades solicitan a la población extremar los cuidados, evitar circular por zonas anegables y asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento ante la inminencia del cambio climático para el cierre de la jornada.

