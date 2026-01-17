La Dirección de Protección Civil emitió un comunicado oficial advirtiendo sobre la ocurrencia de tormentas de variada intensidad que afectarán gran parte del territorio provincial. El fenómeno meteorológico está previsto para la noche de este sábado 17 y la madrugada del domingo 18 de enero.
Alerta por tormentas fuertes y ráfagas de 75 km/h en San Juan
La Dirección de Protección Civil emitió el Alerta N° 02/26 que afecta al Gran San Juan y alrededores. Se esperan precipitaciones de hasta 50 mm y posible caída de granizo entre la noche de este sábado y la madrugada del domingo.