Alerta por tormentas fuertes y ráfagas de 75 km/h en San Juan

Zonas afectadas

El alerta rige principalmente para los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía. Asimismo, se verán alcanzadas las zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Detalles del fenómeno (Alerta Amarilla)

Según el informe técnico, el área será afectada por tormentas, algunas localmente fuertes, que podrían incluir: