Larreta: "No se puede cambiar una elección pocos meses antes"

"Además, estamos repudiando el nuevo sistema electoral. No se puede diseñar la modificación del Código Electoral para una elección que tenemos para dentro de unos meses. La Ley de Lemas para mí es inconstitucional, a generado una provincia como Formosa, es un feudo gobernado hace décadas por el mismo gobernador. Es lo que ha generado Santa Cruz; también, gobiernan los mismos hace años. No creo que los sanjuaninos quieren ser como Formosa o Santa Cruz", afirmó.

Sobre el proyecto de Cristian Ritondo de la Ley de Lemas, explicó que "pudo haber habido un proyecto de uno de los 115 diputados, no es la posición de todo el espacio. Sobretodo, más allá de discutir la Ley de Lemas, que para mí no es el camino; lo que no se puede es cambiar el sistema electoral unos pocos meses antes de la elección. Eso es trampear las reglas del juego", dijo.