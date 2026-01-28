El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, presentó una propuesta innovadora para este verano: la primera edición de VACACIONARTE Adultos. Esta iniciativa surge como una extensión del éxito obtenido anualmente con la colonia para niños, posicionando al museo como un referente nacional en educación artística no formal.
Lanzaron "Vacacionarte": la primera colonia de arte para adultos en San Juan
Se trata de una plataforma de experimentación que busca fomentar el bienestar emocional y el vínculo con el patrimonio cultural. Las preinscripciones abren este jueves 29 de enero de forma online.