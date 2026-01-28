Lanzaron "Vacacionarte": la primera colonia de arte para adultos en San Juan

La colonia contará con la guía de destacadas profesionales locales en dos áreas integradoras:

Canto: Bajo el título "Voces en comunidad", coordinado por Amparo Mercado.

Teatro: Bajo la consigna "El teatro se enseña o se aprende", coordinado por Rosita Yunes.

Cronograma e inscripción

La actividad está destinada a adultos mayores de 30 años y se desarrollará durante todos los martes y jueves de febrero, en horario de 17:00 a 20:30 h. El inicio formal de las clases será el jueves 5 de febrero.

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos: