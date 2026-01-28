"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > San Juan

Lanzaron "Vacacionarte": la primera colonia de arte para adultos en San Juan

Se trata de una plataforma de experimentación que busca fomentar el bienestar emocional y el vínculo con el patrimonio cultural. Las preinscripciones abren este jueves 29 de enero de forma online.

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, a través del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, presentó una propuesta innovadora para este verano: la primera edición de VACACIONARTE Adultos. Esta iniciativa surge como una extensión del éxito obtenido anualmente con la colonia para niños, posicionando al museo como un referente nacional en educación artística no formal.

La propuesta está diseñada como una plataforma de experimentación centrada en el "aprender haciendo". A través de talleres de canto y actuación, se busca promover la estimulación cognitiva, la inclusión social y la revalorización del patrimonio artístico de San Juan, sin que sea necesario contar con conocimientos previos.

Detalles de los talleres

Te puede interesar...

La colonia contará con la guía de destacadas profesionales locales en dos áreas integradoras:

  • Canto: Bajo el título "Voces en comunidad", coordinado por Amparo Mercado.

  • Teatro: Bajo la consigna "El teatro se enseña o se aprende", coordinado por Rosita Yunes.

Cronograma e inscripción

La actividad está destinada a adultos mayores de 30 años y se desarrollará durante todos los martes y jueves de febrero, en horario de 17:00 a 20:30 h. El inicio formal de las clases será el jueves 5 de febrero.

Para participar, los interesados deben seguir estos pasos:

  • Preinscripción online: Comienza el jueves 29 de enero a partir de las 12:00 h a través del sitio web oficial www.museofranklinrawson.org.

  • Pago presencial: Los días 3 y 4 de febrero, de 13:00 a 19:00 h, se deberá abonar el costo único de inscripción de $12.000 en la recepción del museo para confirmar el lugar, ya que los cupos son limitados.

Temas

Te puede interesar