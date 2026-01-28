Banco San Juan lanzó una línea de créditos para cosecha y acarreo con tasa subsidiada

Condiciones de la línea

· Destino: Costos y gastos vinculados a tareas de cosecha y acarreo de uva, olivos y uva en fresco

· Plazo: 12 meses, con 4 meses de gracia

- Tasa: TAMAR

- Bonificación: 20%

· Monto máximo a financiar: Productores primarios para cosecha, hasta Pesos Sesenta Millones ($ 60.000.000).

· Establecimientos industriales, hasta Pesos Cuatrocientos Millones ($ 400.000.000).

· Garantías: A satisfacción de Banco San Juan

Desde la entidad financiera destacaron la importancia de esta iniciativa conjunta. “En Banco San Juan trabajamos con un propósito claro: impulsar el crecimiento para el desarrollo regional. Esta línea de créditos es una muestra concreta de nuestro compromiso de acompañar a los productores sanjuaninos, especialmente en momentos clave de su actividad, brindando financiamiento accesible y acorde a sus necesidades”, señalaron desde el banco.

Asimismo, remarcaron que “el trabajo articulado con el Gobierno de la provincia y la Agencia Calidad San Juan nos permite estar cerca de quienes producen, generan empleo y agregan valor en San Juan, fortaleciendo las cadenas productivas que son parte de la identidad y el desarrollo económico provincial”.

Para más informacion, ingresar a https://www.bancosanjuan.com/empresas/financiacion/linea-cosecha-elaboracion

La nueva línea se enmarca en una serie de acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan y el Banco San Juan para sostener e incentivar la producción local, acompañando a los sectores vitivinícola y olivícola, pilares fundamentales de la economía sanjuanina.