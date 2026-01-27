El dólar blue volvió a subir en San Juan este martes: a cuánto cerró

La cotización en la provincia superó los valores promedio registrados a nivel nacional, donde el dólar blue se negoció a $1.490 para la venta y $1.470 para la compra, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

En tanto, el dólar oficial operó este martes con una leve suba del 0,34%, ubicándose en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, según los valores informados por el Banco Nación. Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye impuestos, alcanzó los $1.904,50, reflejando también el ajuste diario del tipo de cambio oficial.