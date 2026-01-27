"
El dólar blue volvió a subir en San Juan este martes: a cuánto cerró

El dólar blue registró una nueva suba en el mercado informal de San Juan y este martes cerró a $1.530 para la venta y $1.430 para la compra, ampliando la brecha frente al tipo de cambio oficial y manteniéndose como una de las cotizaciones más altas del país.

La cotización en la provincia superó los valores promedio registrados a nivel nacional, donde el dólar blue se negoció a $1.490 para la venta y $1.470 para la compra, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

En tanto, el dólar oficial operó este martes con una leve suba del 0,34%, ubicándose en $1.465 para la venta y $1.415 para la compra, según los valores informados por el Banco Nación. Por su parte, el dólar tarjeta, que incluye impuestos, alcanzó los $1.904,50, reflejando también el ajuste diario del tipo de cambio oficial.

En el mercado financiero, el dólar MEP se negoció a $1.474,74, con una suba del 0,4%, mientras que el dólar contado con liquidación (CCL) retrocedió un 0,4%, cerrando en $1.510,50. El dólar cripto, en tanto, se ubicó en $1.489,96, manteniéndose en línea con las cotizaciones financieras.

Brecha y expectativa

Con estos valores, la brecha entre el dólar blue en San Juan y el tipo de cambio oficial se mantiene elevada, en un contexto de expectativa por la evolución del mercado cambiario y la demanda en el circuito informal, especialmente en el interior del país, donde las cotizaciones suelen mostrar valores superiores a los del Área Metropolitana.

