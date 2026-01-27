El dólar blue registró una nueva suba en el mercado informal de San Juan y este martes cerró a $1.530 para la venta y $1.430 para la compra, ampliando la brecha frente al tipo de cambio oficial y manteniéndose como una de las cotizaciones más altas del país.
El dólar blue volvió a subir en San Juan este martes: a cuánto cerró
