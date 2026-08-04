Del radiotelescopio a la inteligencia artificial: la apuesta científica que prepara la UNSJ

La intención es que el nuevo documento, una vez consensuado con la contraparte china, sea presentado nuevamente ante el Gobierno nacional con el objetivo de superar las objeciones que frenan el proyecto.

"La idea es mostrarlo a la Nación para que ellos también se puedan sumar y finalmente aceptar esta nueva propuesta de convenio", agregó el decano.

El proyecto contempla la instalación de una antena de 40 metros de diámetro en Calingasta, infraestructura que convertiría a San Juan en uno de los principales polos de radioastronomía de Sudamérica. Sin embargo, la iniciativa continúa detenida porque el Ejecutivo nacional mantiene reparos sobre la participación de organismos chinos y plantea la necesidad de mayores controles estatales sobre el convenio.

Prueba para reducir la contaminación lumínica

Durante la entrevista con Canal 8, Castro también anunció otro avance vinculado al desarrollo científico de la provincia. La UNSJ firmó un acta acuerdo con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para desarrollar una prueba piloto de iluminación espectral en el Observatorio Astronómico Félix Aguilar, ubicado en Chimbas.

El objetivo es implementar un sistema de luminarias especialmente diseñado para reducir la contaminación lumínica que afecta las observaciones astronómicas, sin perjudicar la iluminación urbana.

Si los resultados son positivos, la experiencia podría extenderse posteriormente a los complejos astronómicos ubicados en Barreal, uno de los sitios con mejores condiciones para la observación del cielo en el país.

Una nueva carrera orientada a la inteligencia artificial

Otro de los proyectos que impulsa la Facultad de Ciencias Exactas es la creación de la Licenciatura en Sistemas Inteligentes y Ciencia de Datos, una propuesta académica pensada para responder a la creciente demanda de profesionales especializados en inteligencia artificial, análisis de datos y nuevas tecnologías.

Según explicó Castro a Canal 8, la carrera tendrá una duración de cinco años e incluirá tres títulos intermedios, permitiendo que los estudiantes puedan incorporarse al mercado laboral antes de finalizar la formación universitaria.

Actualmente, el proyecto atraviesa la etapa de evaluación institucional y podría quedar aprobado hacia mediados de noviembre. Paralelamente, la facultad analiza ampliar su infraestructura para poder recibir a la futura matrícula.

Con estas iniciativas, la UNSJ apuesta a fortalecer su perfil científico y tecnológico, tanto a través de proyectos internacionales de gran escala como mediante nuevas propuestas académicas y acciones destinadas a preservar la calidad de uno de los cielos más importantes para la investigación astronómica del país.