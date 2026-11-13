La tormenta y el granizo sorprendieron a los vecinos de Media Agua

Calingasta registró una fuerte lluvia esta noche, con zonas afectadas por el agua. Fuerte tormenta eléctrica en zona norte, Villa Calingasta y Tamberías.

En los departamentos del Gran San Juan y periféricos, llegó un fuerte viento sur con tierra y ráfagas intensas.

SITUACIÓN DE LAS RUTAS NACIONALES

Vialidad Nacional informa a los usuarios que la red vial nacional en la provincia de San Juan se encuentra transitable con máxima precaución debido al desarrollo de un frente de tormenta que afecta el territorio provincial.

Vialidad Nacional informa a los usuarios que la red vial nacional en la provincia de San Juan se encuentra transitable con máxima precaución debido al desarrollo de un frente de tormenta que afecta el territorio provincial.

Situación por corredores

• Ruta Nacional 153 y Ruta Nacional 40 Sur (especialmente en zona de badenes y hacia el límite con Mendoza): Transitables con máxima precaución. Se registran lluvias, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento, condiciones climáticas muy inestables y marcada reducción de la visibilidad.

• Ruta Nacional 141: Transitable con máxima precaución, prestando especial atención en la zona de badenes ante la posibilidad de bajada de agua y material de arrastre.

• Ruta Nacional 149 (departamentos de Calingasta e Iglesia): Transitable con máxima precaución por lluvias y el desplazamiento de la inestabilidad.

• Zonas Centro, Este, Oeste y Norte de la provincia: Se recuerda circular con extrema precaución en todas las rutas nacionales de estos sectores, ya que el núcleo de tormenta y la manga de piedra se desplazan hacia dichas zonas.

Recomendaciones de seguridad vial

Ante la presencia de granizo, lluvia, viento y baja visibilidad, se solicita a los conductores respetar las siguientes medidas preventivas:

• Cruce de badenes: Extremar los cuidados por posible acumulación de agua, bajada de creciente o material de arrastre. No intentar cruzar badenes con agua corriendo sobre la calzada.

• Velocidad y distancia: Reducir la velocidad de circulación y aumentar la distancia de frenado respecto al vehículo que antecede.

• Iluminación: Circular en todo momento con las luces bajas encendidas y utilizar luces antiniebla en caso de contar con ellas. No encender luces altas ni balizas mientras el vehículo esté en movimiento.

• Ante caída de granizo o visibilidad nula: Detener la marcha en un lugar seguro, completamente fuera de la calzada y de la banquina, hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

• Señalización: Acatar estrictamente las indicaciones del personal de Vialidad Nacional y de las fuerzas de seguridad apostadas en la ruta.

Vialidad Nacional continuará monitoreando la evolución climática y actualizará el estado de las rutas nacionales durante el transcurso de la jornada a través de sus canales oficiales.

153 y Ruta Nacional 40 Sur (especialmente en zona de badenes y hacia el límite con Mendoza): Transitables con máxima precaución. Se registran lluvias, caída de granizo, fuertes ráfagas de viento, condiciones climáticas muy inestables y marcada reducción de la visibilidad.

• Ruta Nacional 141: Transitable con máxima precaución, prestando especial atención en la zona de badenes ante la posibilidad de bajada de agua y material de arrastre.

• Ruta Nacional 149 (departamentos de Calingasta e Iglesia): Transitable con máxima precaución por lluvias y el desplazamiento de la inestabilidad.

• Zonas Centro, Este, Oeste y Norte de la provincia: Se recuerda circular con extrema precaución en todas las rutas nacionales de estos sectores, ya que el núcleo de tormenta y la manga de piedra se desplazan hacia dichas zonas.

Recomendaciones de seguridad vial

Ante la presencia de granizo, lluvia, viento y baja visibilidad, se solicita a los conductores respetar las siguientes medidas preventivas:

• Cruce de badenes: Extremar los cuidados por posible acumulación de agua, bajada de creciente o material de arrastre. No intentar cruzar badenes con agua corriendo sobre la calzada.

• Velocidad y distancia: Reducir la velocidad de circulación y aumentar la distancia de frenado respecto al vehículo que antecede.

• Iluminación: Circular en todo momento con las luces bajas encendidas y utilizar luces antiniebla en caso de contar con ellas. No encender luces altas ni balizas mientras el vehículo esté en movimiento.

• Ante caída de granizo o visibilidad nula: Detener la marcha en un lugar seguro, completamente fuera de la calzada y de la banquina, hasta que mejoren las condiciones meteorológicas.

• Señalización: Acatar estrictamente las indicaciones del personal de Vialidad Nacional y de las fuerzas de seguridad apostadas en la ruta.

Vialidad Nacional continuará monitoreando la evolución climática y actualizará el estado de las rutas nacionales durante el transcurso de la jornada a través de sus canales oficiales.