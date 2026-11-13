"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > sanción

La sanción a Owono por su dura falta a Jesús de Miguel, quien moriría horas después

El Comité de Disciplina de la Federación Española dio a conocer el castigo deportivo al arquero del FC Andorra por el trágico incidente que protagonizó.

El pasado martes 3 de noviembre, conmovió a España y todo el mundo del fútbol la muerte Jesús de Miguel Alameda, horas después de ser internado por un fuerte choque en pleno partido con Jesús Owono, que salió imprudentemente y le terminó aplicando un fuerte rodillazo en el pecho en mitad de cancha.

Esta temeraria y desafortunada acción, además de la inmediata expulsión, le valió al arquero del FC Andorra el aborrecimiento de los hinchas rivales y muchos neutrales, que no tardaron en tildarlo de "asesino". El ecuatoguineano, por supuesto, aún está conmocionado por el trágico desenlace y así lo manifestaron él y sus compañeros en los últimos días.

La dura falta de Owono a Jesús de Miguel que desembocó en su muerte

LaLiga

Te puede interesar...

Y este viernes 13, a diez días del lamentable episodio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la dura sanción al guardameta de 25 años por su fuerte infracción, la cual lo alejará algunos meses de las canchas, ya que le aplicaron el máximo castigo previsto en el reglamento interno de la liga.

Owono recibió 12 partidos de suspensión por ser encontrado "responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF". "Por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa (...) cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo", detalla el informe.

Este castigo es similar al que recibió, por ejemplo, Esteban Andrada en este mismo 2026 por su agresión directa a un rival en pleno partido. En su caso tuvo un extra, ya que fueron 13 las fechas que le dieron, 12 por la trompada que le pegó al adversario, y 1 más porque unos momentos antes había sido expulsado por doble amarilla.

Temas

Te puede interesar