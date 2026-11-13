El pasado martes 3 de noviembre, conmovió a España y todo el mundo del fútbol la muerte Jesús de Miguel Alameda, horas después de ser internado por un fuerte choque en pleno partido con Jesús Owono, que salió imprudentemente y le terminó aplicando un fuerte rodillazo en el pecho en mitad de cancha.
La sanción a Owono por su dura falta a Jesús de Miguel, quien moriría horas después
El Comité de Disciplina de la Federación Española dio a conocer el castigo deportivo al arquero del FC Andorra por el trágico incidente que protagonizó.