La sanción a Owono por su dura falta a Jesús de Miguel, quien moriría horas después

Y este viernes 13, a diez días del lamentable episodio, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio a conocer la dura sanción al guardameta de 25 años por su fuerte infracción, la cual lo alejará algunos meses de las canchas, ya que le aplicaron el máximo castigo previsto en el reglamento interno de la liga.

Owono recibió 12 partidos de suspensión por ser encontrado "responsable de una infracción grave prevista en el artículo 102 del Código Disciplinario de la RFEF". "Por impactar bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa (...) cuya especial gravedad justifica la imposición de la sanción en su grado máximo", detalla el informe.

Este castigo es similar al que recibió, por ejemplo, Esteban Andrada en este mismo 2026 por su agresión directa a un rival en pleno partido. En su caso tuvo un extra, ya que fueron 13 las fechas que le dieron, 12 por la trompada que le pegó al adversario, y 1 más porque unos momentos antes había sido expulsado por doble amarilla.