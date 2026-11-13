Tras la tragedia en Pocito, la familia salió a aclarar versiones y defendió al sobrino

Pero el dolor por la pérdida estuvo acompañado por el malestar ante los comentarios y las versiones que comenzaron a circular después del siniestro. Una hermana del fallecido publicó un extenso descargo en el que cuestionó los juicios sobre la familia y pidió que no se difundieran datos incorrectos.

Uno de los puntos que buscó aclarar fue la situación de Cinthia Orozco, de 39 años, quien también fue atropellada y sufrió heridas. La familiar remarcó que la mujer no era la esposa de Miguel y pidió evitar que se instalara esa versión.

También salió en defensa de su sobrino, Elías Paz, de 18 años, quien conducía la Chevrolet S10 al momento del accidente. La mujer cuestionó los señalamientos hacia el joven y pidió que no se lo juzgara sin conocer las circunstancias del episodio ni su historia personal.

En su mensaje, además, hizo referencia al impacto que la tragedia provocó en su madre, que debe afrontar la muerte de un hijo y el sufrimiento de otro integrante de la familia involucrado en el hecho. Por eso, reclamó mayor responsabilidad en los comentarios y publicaciones sobre lo ocurrido.

Cómo fue la tragedia en Carpintería

El episodio ocurrió alrededor de las 3.30 del viernes en una vivienda del barrio Campo de Batalla, en la zona de Carpintería. La familia había celebrado un cumpleaños y, cuando los invitados comenzaban a retirarse, Elías Paz habría intentado guardar o mover la camioneta.

Por motivos que todavía son materia de investigación, el joven perdió el control del vehículo y embistió a dos familiares. Miguel Ángel Paz Quiroga murió en el lugar, mientras que Cinthia Orozco sufrió heridas y fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson.

La causa quedó en manos de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.