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Golpeó en el piso a otro hombre en una pizzería porque "miró" a su esposa

El agresor, de 43 años, habría increpado a un cliente porque creyó que había mirado a su pareja. Después de pagar la comida, volvió sobre sus pasos y lo atacó a golpes y patadas. La víctima sufrió fracturas en el rostro y el acusado quedó imputado.

Una supuesta mirada a su pareja fue el motivo que desató una brutal golpiza dentro de una pizzería del barrio Docta, en la ciudad de Córdoba. Un hombre de 43 años increpó a otro cliente, lo amenazó de muerte y, después de pagar la comida que había comprado, regresó para atacarlo a puñetazos y patadas. La víctima terminó con fracturas en el rostro y el episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del comercio.

El hecho ocurrió el viernes 6 de noviembre, cerca de las 21. Mauro estaba sentado en una mesa, tomando una cerveza y esperando su pedido, cuando ingresó una mujer y detrás de ella apareció el agresor, identificado como Martín Roberto Díaz.

Según relató la víctima, el hombre comenzó a acusarlo de haber mirado a su pareja y lo insultó. Mauro aseguró que estaba distraído con su celular y que no había tenido ninguna actitud hacia la mujer. También contó que percibió que el atacante estaba entrenado y que temió que, si se levantaba, pudiera matarlo.

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Pero la agresión no comenzó de inmediato. De acuerdo con el relato de Mauro, Díaz se dirigió a la caja, esperó y pagó la pizza que su pareja ya había llevado afuera. Antes de retirarse, volvió a darse vuelta y lo amenazó: "Andá con cuidado que te voy a matar".

Cuando Mauro le preguntó qué había dicho, el hombre se abalanzó sobre él. Las imágenes muestran una seguidilla de ocho puñetazos en el rostro, hasta que la víctima cayó al piso. La golpiza continuó en un depósito del local, donde el agresor volvió a pegarle y lo pateó mientras permanecía indefenso.

"¿Está bien así, o querés que siga? Pedí disculpas", se escucha que le gritaba. Mauro, en medio del ataque, alcanzó a responder que no había hecho nada. Los empleados y otras personas presentes intentaron intervenir, pero el agresor finalmente se retiró del comercio en una camioneta Ford Ranger.

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Las consecuencias fueron graves. La víctima sufrió una fractura del piso de la órbita ocular, otra en la pared medial izquierda, una herida en una ceja y múltiples hematomas y lesiones en el cuerpo. Todavía debe realizarse estudios para determinar si el ataque dejó secuelas en la visión.

La repercusión del caso también llegó al Club Universitario de Córdoba, donde Díaz se desempeñaba como profesor de rugby. La Subcomisión de Rugby difundió un comunicado en el que expresó su repudio por el episodio y su solidaridad con la persona agredida. Además, informó que las autoridades de la institución evalúan posibles medidas disciplinarias y administrativas.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía UTI 22, conducida por Paula Bruera. Díaz fue detenido el miércoles 11 de noviembre e imputado por amenazas y lesiones leves. La calificación podría modificarse a medida que avance la causa y se conozcan los resultados de los estudios médicos de la víctima.

Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el hombre habría protagonizado otro episodio violento hace dos años, durante una discusión de tránsito con un joven de 19 años, que también habría terminado con lesiones y una fractura. Ese antecedente y la evolución de las heridas de Mauro forman parte de los aspectos que se buscan establecer en la causa.

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