"Salimos a decirle a los sanjuaninos que un país, una provincia y un municipio no tienen destino si incumplimos las reglas. Las normas están para cumplirlas", expresó Laciar ante la consulta de Canal 8. Asimismo, sostuvo que el comercio cuando es ilegal, no tiene respaldo y no se puede ejercer. "Soy la primera responsable en hacer cumplir las normas", enfatizó.

En este sentido, diferenció a los artesanos y emprendedores de los manteros: "Empadronamos a todos los artesanos y tienen su lugar, respaldados de cierta manera por el municipio. Lo mismo hicimos con los emprendedores. Pero, el comercio ilegal no podemos solventarlo".