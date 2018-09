La súplica del nene que necesita encontrar su celular porque tiene los recuerdos de su mamá muerta

/// Por María Eugenia Vega

"Ayer (por este lunes) salí de mi casa con mi abuela, que tenía que ir a cobrar al banco San Juan y nos subimos a un remis Victoria. Cuando me bajé, diez minutos después, me di cuenta de que el celular se me había caído en el remis. Yo me compraría otro, pero ahí tengo los recuerdos de mi mamá que hace cinco meses falleció", relató Miguel a sanjuan8.com. Su voz se escucha entre cortada cuando habla de Pabla. "Nosotros le decíamos Paula", remarca. Miguel recordó que ese móvil estuvo en sus manos desde el 27 de mayo de este año, cuando cumplió años. Ahí guardó todo, mucho más que información.













El celular que busca es negro, modelo Samsung Galaxy J1Ace. No tiene vidrio templado y posee un rasguño en la pantalla. Fue entre las 10 y las 11.30 cuando se le cayó en el auto. Viajaba desde su casa en el edificio Natania de calle Tucumán hasta el Banco San Juan, de Las Heras y 25 de Mayo. En la remisera le dijeron que hay que poner la denuncia en Transporte Público, "pero yo quiero que aparezca ahora", deseó ferviente. "No me acuerdo del número de remis, pero sí de la cara del hombre. Si lo veo lo voy a reconocer". Si alguien tiene información al respecto, o el remisero que lo llevó este lunes lee esta nota, llame al 2644593165 o al 4215938. Miguel se los agradecerá de todo corazón.