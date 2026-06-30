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Martes frío y algo soleado: la antesala de un miércoles con alerta por nieve

El último día de junio arrancó con una sensación térmica de -1°C y cielo despejado. La máxima alcanzará los 15°C por la tarde, funcionando como la ventana previa al ingreso del frente inestable que promete traer precipitaciones heladas.

La provincia de San Juan transita las horas previas a lo que se perfila como el evento meteorológico más adverso en lo que va del año. Este martes 30 de junio comenzó con un ambiente gélido que obligó a los sanjuaninos a salir rigurosamente abrigados, registrando a las 7 de la mañana una temperatura real de 1.8°C y una sensación térmica que se desplomó hasta los -1°C producto de una humedad del 66% y vientos leves del sector norte a 10 km/h.

De acuerdo con los datos oficiales actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este martes se presentará con cielo despejado y aportes de sol, permitiendo que la temperatura máxima ascienda paulatinamente hasta alcanzar una marca estimada de 15°C durante horas de la tarde. Con la salida del sol registrada a las 08:34 y su puesta prevista para las 18:41, las condiciones estables brindarán un breve alivio antes del drástico quiebre climático.

La mirada puesta en el miércoles bajo cero

El valor de este panorama soleado radica en que funciona como la antesala directa de un miércoles bajo estricta alerta. Los modelos de previsión climática sostienen de manera firme la probabilidad latente de lluvias y nevadas sobre el territorio provincial para la jornada de mitad de semana, impulsadas por un violento ingreso de aire polar que congelará los termómetros urbanos.

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Para este miércoles se espera un desplome térmico sin precedentes en la temporada, con temperaturas máximas que quedarían estancadas en apenas un dígito y mínimas que perforarán la barrera del cero para situarse de forma generalizada en los -3°C. Ante la inminencia de calzadas resbaladizas por la posible caída de aguanieve o escarcha, las autoridades reiteran la recomendación de planificar los traslados y revisar los sistemas de calefacción en los hogares frente a la inminente persistencia de la ola polar durante el resto de la semana.

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