Martes frío y algo soleado: la antesala de un miércoles con alerta por nieve

De acuerdo con los datos oficiales actualizados por el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada de este martes se presentará con cielo despejado y aportes de sol, permitiendo que la temperatura máxima ascienda paulatinamente hasta alcanzar una marca estimada de 15°C durante horas de la tarde. Con la salida del sol registrada a las 08:34 y su puesta prevista para las 18:41, las condiciones estables brindarán un breve alivio antes del drástico quiebre climático.

La mirada puesta en el miércoles bajo cero

El valor de este panorama soleado radica en que funciona como la antesala directa de un miércoles bajo estricta alerta. Los modelos de previsión climática sostienen de manera firme la probabilidad latente de lluvias y nevadas sobre el territorio provincial para la jornada de mitad de semana, impulsadas por un violento ingreso de aire polar que congelará los termómetros urbanos.