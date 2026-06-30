La provincia de San Juan transita las horas previas a lo que se perfila como el evento meteorológico más adverso en lo que va del año. Este martes 30 de junio comenzó con un ambiente gélido que obligó a los sanjuaninos a salir rigurosamente abrigados, registrando a las 7 de la mañana una temperatura real de 1.8°C y una sensación térmica que se desplomó hasta los -1°C producto de una humedad del 66% y vientos leves del sector norte a 10 km/h.
Martes frío y algo soleado: la antesala de un miércoles con alerta por nieve
El último día de junio arrancó con una sensación térmica de -1°C y cielo despejado. La máxima alcanzará los 15°C por la tarde, funcionando como la ventana previa al ingreso del frente inestable que promete traer precipitaciones heladas.