¿Nieva o no en San Juan? El pronóstico de Poblete y el alerta del SMN

Según Poblete, la nubosidad persistente jugará un papel fundamental, impidiendo que las máximas superen los 13°C en los días previos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrirá a mitad de semana. "El miércoles será clave", advirtió el profesional. Para ese día, se prevé un cielo completamente cubierto en la provincia, la ocurrencia de lloviznas y la presencia de viento del sector sur a unos 26 km/h, lo que provocará que el termómetro no pase de los 6°C de máxima.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ver nieve en la provincia, el climatólogo señaló que existen altas probabilidades de que el fenómeno se presente en las zonas de la precordillera, especialmente hacia el norte de la provincia, mencionando sectores como Talacasto.