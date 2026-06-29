El invierno se hará sentir con fuerza extrema esta semana en San Juan. En diálogo con Todo Normal, el reconocido climatólogo local Germán Poblete anticipó un marcado y progresivo descenso de la temperatura debido a un fenómeno meteorológico complejo: "Se está formando una profunda baja en el Atlántico con frío de altura y bajas presiones en superficie, cuya combinación inyectará aire polar o subpolar durante toda la semana", detalló el especialista.
¿Nieva o no en San Juan? El pronóstico de Poblete y el alerta del SMN
El climatólogo Germán Poblete adelantó que se espera la llegada de aire polar o subpolar. El miércoles 1 de julio será un día clave, con máximas que apenas rozarán los 6°C y probables precipitaciones.