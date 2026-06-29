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¿Nieva o no en San Juan? El pronóstico de Poblete y el alerta del SMN

El climatólogo Germán Poblete adelantó que se espera la llegada de aire polar o subpolar. El miércoles 1 de julio será un día clave, con máximas que apenas rozarán los 6°C y probables precipitaciones.

El invierno se hará sentir con fuerza extrema esta semana en San Juan. En diálogo con Todo Normal, el reconocido climatólogo local Germán Poblete anticipó un marcado y progresivo descenso de la temperatura debido a un fenómeno meteorológico complejo: "Se está formando una profunda baja en el Atlántico con frío de altura y bajas presiones en superficie, cuya combinación inyectará aire polar o subpolar durante toda la semana", detalló el especialista.

Según Poblete, la nubosidad persistente jugará un papel fundamental, impidiendo que las máximas superen los 13°C en los días previos. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión ocurrirá a mitad de semana. "El miércoles será clave", advirtió el profesional. Para ese día, se prevé un cielo completamente cubierto en la provincia, la ocurrencia de lloviznas y la presencia de viento del sector sur a unos 26 km/h, lo que provocará que el termómetro no pase de los 6°C de máxima.

Al ser consultado sobre la posibilidad de ver nieve en la provincia, el climatólogo señaló que existen altas probabilidades de que el fenómeno se presente en las zonas de la precordillera, especialmente hacia el norte de la provincia, mencionando sectores como Talacasto.

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Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional

El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) coincide plenamente con la advertencia del especialista. La actualización del organismo para el miércoles 1 de julio de 2026 anticipa una jornada invernal cruda con una mínima de 2°C y una máxima de apenas 6°C.

De acuerdo al gráfico del SMN, tanto para la madrugada/mañana como para la tarde/noche del miércoles se mantiene activa la probabilidad de "lluvias y nevadas" (entre un 10% y un 40%). Además, el organismo advierte sobre la intensidad del viento sur, que oscilará entre los 23 y 41 km/h, con ráfagas heladas que podrían alcanzar picos de entre 42 y 59 km/h, agudizando notablemente la sensación térmica en toda la región.

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