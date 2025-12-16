La música como sostén: trío de hermanos sanjuaninos emocionaron al país
Tres hermanos oriundos de San Juan se presentaron en un programa nacional, donde mostraron su talento y contaron que su familia vivía de la música tras ocho meses sin trabajo de su padre. Recaudaron más de $5 millones.
Tres hermanos sanjuaninos viajaron desde Córdoba a Buenos Aires y se presentaron en un programa de televisión nacional, donde mostraron su talento musical y compartieron una historia marcada por la solidaridad familiar. La participación tuvo un fuerte impacto en el público y culminó con una recaudación superior a $5 millones.
Se trató de Alejandro, Leonardo y Carolina Pastén, integrantes del Trío Pastén, quienes explicaron que decidieron unirse para cantar luego de que su padre, Mario, quedara sin trabajo hacía ocho meses. La familia se había radicado en Córdoba en busca de oportunidades, mientras sostenía el día a día con lo recaudado en sus presentaciones.
Durante la presentación, el conductor del ciclo explicó el contexto familiar: “Los hermanos son de San Juan, pero viven en Córdoba y hoy están acá para mostrar su talento. Los tres niños tuvieron la idea de juntarse a cantar porque Mario, su papá, está sin trabajo hace ocho meses y su mamá es ama de casa”. Y agregó: “Todo lo que juntan lo usan para parar la olla y ayudar en casa”.
En el escenario, los chicos interpretaron canciones de distintos estilos y artistas, lo que les permitió exhibir versatilidad y solidez vocal. La dinámica del programa habilitó al público a colaborar con transferencias en tiempo real, que fueron monitoreadas durante la emisión.
El mayor de los hermanos explicó el origen de la decisión familiar: “Hubo inconvenientes en el trabajo de mi papá y no hubo otra opción más que apostar por lo nuestro. Más que nada por un buen estudio para nosotros y por la música. Por eso también nos fuimos de San Juan a Córdoba”, relató.
La respuesta del público fue contundente. Al cierre del programa, la recaudación superó los $5.000.000, cifra que representó un alivio económico para la familia y un respaldo al proyecto musical que venían desarrollando. Además, el trío alcanzó 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ampliando su visibilidad a nivel nacional.
Desde San Juan hacia Córdoba, con instrumentos, canciones y un proyecto claro, la familia Pastén decidió dar un giro decisivo para apostar de lleno a la música. Alejandro (18), Leonardo (16) y Carolina (10), junto a sus padres, se instalaron en Córdoba con el objetivo de hacer crecer una propuesta folklórica que combina raíces tradicionales con una impronta actual, capaz de sorprender y conectar con nuevas audiencias.
El desembarco en Córdoba no estuvo exento de desafíos. Adaptarse a una nueva ciudad, reorganizar la rutina familiar y equilibrar la escuela con los ensayos fue parte del proceso. Sin embargo, casi desde su llegada, los inquietos hermanos Pastén comenzaron a hacerse notar en el circuito local: se presentaron en peñas, lograron una respuesta inmediata del público y hasta compartieron escenario con el grupo Los Herrera, sus padrinos artísticos.
La presentación dejó expuesto no solo el talento de los jóvenes artistas sanjuaninos, sino también una historia de esfuerzo colectivo, donde la música se transformó en el principal sostén del hogar.