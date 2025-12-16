La música como sostén: trío de hermanos sanjuaninos emocionaron al país

En el escenario, los chicos interpretaron canciones de distintos estilos y artistas, lo que les permitió exhibir versatilidad y solidez vocal. La dinámica del programa habilitó al público a colaborar con transferencias en tiempo real, que fueron monitoreadas durante la emisión.

image

El mayor de los hermanos explicó el origen de la decisión familiar: “Hubo inconvenientes en el trabajo de mi papá y no hubo otra opción más que apostar por lo nuestro. Más que nada por un buen estudio para nosotros y por la música. Por eso también nos fuimos de San Juan a Córdoba”, relató.

La respuesta del público fue contundente. Al cierre del programa, la recaudación superó los $5.000.000, cifra que representó un alivio económico para la familia y un respaldo al proyecto musical que venían desarrollando. Además, el trío alcanzó 10.000 seguidores en su cuenta de Instagram, ampliando su visibilidad a nivel nacional.

Desde San Juan hacia Córdoba, con instrumentos, canciones y un proyecto claro, la familia Pastén decidió dar un giro decisivo para apostar de lleno a la música. Alejandro (18), Leonardo (16) y Carolina (10), junto a sus padres, se instalaron en Córdoba con el objetivo de hacer crecer una propuesta folklórica que combina raíces tradicionales con una impronta actual, capaz de sorprender y conectar con nuevas audiencias.

image

El desembarco en Córdoba no estuvo exento de desafíos. Adaptarse a una nueva ciudad, reorganizar la rutina familiar y equilibrar la escuela con los ensayos fue parte del proceso. Sin embargo, casi desde su llegada, los inquietos hermanos Pastén comenzaron a hacerse notar en el circuito local: se presentaron en peñas, lograron una respuesta inmediata del público y hasta compartieron escenario con el grupo Los Herrera, sus padrinos artísticos.

La presentación dejó expuesto no solo el talento de los jóvenes artistas sanjuaninos, sino también una historia de esfuerzo colectivo, donde la música se transformó en el principal sostén del hogar.