Alumna herida en Ullum salió del estado crítico: su testimonio será clave

En ese marco, el fiscal aclaró que antes de avanzar se priorizó el estado emocional de la menor. “Queríamos hablar primero con su mamá y que los psicólogos evaluaran si estaba en condiciones de declarar ahora o si eso quedaba para después de la feria judicial”, indicó. El objetivo fue establecer con precisión en qué contexto se produjo el accidente.

Respecto a la actividad que derivó en la explosión, Grassi sostuvo que no se trató de una acción improvisada. “Ese experimento, conocido como el volcán, había sido presentado dentro de las actividades planificadas ante el Ministerio de Educación al comienzo del año y no era el primer año que se realizaba”, afirmó.

Las pericias de Bomberos también aportaron datos relevantes. El informe determinó que el establecimiento contaba con extintores, aunque algunos se encontraban vencidos. Según detalló el fiscal, existía documentación que acreditaba que las autoridades de la escuela habían solicitado en tiempo y forma al Ministerio de Educación el recambio o la reposición de esos equipos.

Otro punto que analizó la investigación fue la ausencia de testigos directos adultos. “No había testigos adultos presenciales del momento exacto de la explosión, más allá del personal y las autoridades del establecimiento”, precisó Grassi.

Finalmente, el fiscal explicó que se trabajó sobre una de las hipótesis que circularon tras el hecho. “Queríamos determinar si era cierta la versión de que un niño, a modo de broma, habría tomado la botella y la presionado justo cuando el volcán estaba encendido, provocando el accidente, o si existió otra circunstancia”, concluyó.

La causa continuó en etapa investigativa, mientras la comunidad educativa permaneció atenta a la evolución de la salud de la menor y a las definiciones judiciales.