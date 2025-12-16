Alumna herida en Ullum salió del estado crítico: su testimonio será clave
La alumna de 10 años que sufrió quemaduras en una muestra escolar en Ullum salió del estado grave. La Justicia avanzó con nuevas pruebas y evaluó si la menor podía declarar antes de la feria judicial.
La investigación por el grave accidente ocurrido en la Escuela Primaria Elvira de la Riestra de Lainez, en el departamento Ullum, continuó en curso y avanzó con la incorporación de pruebas consideradas clave por la fiscalía. En las últimas horas se confirmó que la alumna de 10 años, que había resultado con quemaduras durante una experiencia escolar, salió del estado crítico.
El fiscal Iván Grassi confirmó que la menor permanecía internada con cuidados médicos. “Lo más importante, gracias a Dios, es que la criatura salió del estado grave que tenía y seguía con cuidados en el Hospital Marcial Quiroga, acompañada por su familia”, expresó.
Uno de los ejes centrales de la causa fue la posible declaración de la niña, considerada fundamental para reconstruir la mecánica del hecho. Según explicó Grassi, ese testimonio debía realizarse bajo un protocolo especial, acorde a la edad y al impacto emocional sufrido. “Estamos a la espera de lo más importante, que es el testimonio de esta criatura, que por la edad debía realizarse a través de una entrevista videograbada o Cámara Gesell”, señaló.
En ese marco, el fiscal aclaró que antes de avanzar se priorizó el estado emocional de la menor. “Queríamos hablar primero con su mamá y que los psicólogos evaluaran si estaba en condiciones de declarar ahora o si eso quedaba para después de la feria judicial”, indicó. El objetivo fue establecer con precisión en qué contexto se produjo el accidente.
Respecto a la actividad que derivó en la explosión, Grassi sostuvo que no se trató de una acción improvisada. “Ese experimento, conocido como el volcán, había sido presentado dentro de las actividades planificadas ante el Ministerio de Educación al comienzo del año y no era el primer año que se realizaba”, afirmó.
Las pericias de Bomberos también aportaron datos relevantes. El informe determinó que el establecimiento contaba con extintores, aunque algunos se encontraban vencidos. Según detalló el fiscal, existía documentación que acreditaba que las autoridades de la escuela habían solicitado en tiempo y forma al Ministerio de Educación el recambio o la reposición de esos equipos.
Otro punto que analizó la investigación fue la ausencia de testigos directos adultos. “No había testigos adultos presenciales del momento exacto de la explosión, más allá del personal y las autoridades del establecimiento”, precisó Grassi.
Finalmente, el fiscal explicó que se trabajó sobre una de las hipótesis que circularon tras el hecho. “Queríamos determinar si era cierta la versión de que un niño, a modo de broma, habría tomado la botella y la presionado justo cuando el volcán estaba encendido, provocando el accidente, o si existió otra circunstancia”, concluyó.
La causa continuó en etapa investigativa, mientras la comunidad educativa permaneció atenta a la evolución de la salud de la menor y a las definiciones judiciales.