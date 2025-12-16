Un partido suspendido y una semifinal sin público tras hechos de violencia

Según se informó, el clima dentro del campo se tornó progresivamente tenso hasta derivar en agresiones entre jugadores, situación que también alcanzó al cuerpo arbitral. Frente a ese escenario, los árbitros resolvieron suspender el partido con el objetivo de preservar la integridad física de todos los presentes.

La gravedad de lo sucedido motivó la intervención del personal policial, que dio inicio a las actuaciones contravencionales correspondientes. Posteriormente, el hecho quedó bajo análisis del Juzgado de Paz Letrado del Departamento Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva, en articulación con la Jefatura de la Comisaría 9ª.