Un partido decisivo del futsal caucetero terminó suspendido durante la noche del lunes luego de que se registraran hechos de violencia que alteraron el normal desarrollo del juego. El episodio ocurrió en las instalaciones del Club Unión Deportiva Caucetera, donde se disputaba la semifinal de ida de la Liga Departamental entre Ruta 20 y Centro de Impulso.
Un partido suspendido y una semifinal sin público tras hechos de violencia
Un encuentro de futsal en Caucete fue suspendido por episodios de violencia dentro del campo de juego. Tras la intervención policial y judicial, se resolvió que la próxima semifinal se dispute a puertas cerradas.