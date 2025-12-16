"
Un partido suspendido y una semifinal sin público tras hechos de violencia

Un encuentro de futsal en Caucete fue suspendido por episodios de violencia dentro del campo de juego. Tras la intervención policial y judicial, se resolvió que la próxima semifinal se dispute a puertas cerradas.

Un partido decisivo del futsal caucetero terminó suspendido durante la noche del lunes luego de que se registraran hechos de violencia que alteraron el normal desarrollo del juego. El episodio ocurrió en las instalaciones del Club Unión Deportiva Caucetera, donde se disputaba la semifinal de ida de la Liga Departamental entre Ruta 20 y Centro de Impulso.

Según se informó, el clima dentro del campo se tornó progresivamente tenso hasta derivar en agresiones entre jugadores, situación que también alcanzó al cuerpo arbitral. Frente a ese escenario, los árbitros resolvieron suspender el partido con el objetivo de preservar la integridad física de todos los presentes.

La gravedad de lo sucedido motivó la intervención del personal policial, que dio inicio a las actuaciones contravencionales correspondientes. Posteriormente, el hecho quedó bajo análisis del Juzgado de Paz Letrado del Departamento Caucete, a cargo de la jueza Luciana Salva, en articulación con la Jefatura de la Comisaría 9ª.

Tras evaluar el episodio, las autoridades dispusieron medidas preventivas de cara a la continuidad del torneo. En ese marco, se resolvió que la semifinal de vuelta, que se disputaría durante la noche de este martes entre Club UDC y Cooperativa Caucete, se jugara a puertas cerradas, sin la presencia de público en general.

La determinación apuntó a garantizar la seguridad y evitar nuevos incidentes que pudieran afectar el desarrollo de la competencia, luego de un episodio que generó preocupación en el ámbito deportivo del departamento.

