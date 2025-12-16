Juicio abreviado y pena mínima para un hombre por abuso sexual agravado

De acuerdo con la investigación judicial, una discusión entre la pareja derivó en un episodio de violencia extrema. El joven tomó por la fuerza a la mujer, la llevó hasta una habitación y la sometió sexualmente, pese a la resistencia que ella opuso. La agresión se reiteró cuando la víctima logró escapar momentáneamente y refugiarse junto a su hija.

La joven finalmente consiguió huir del domicilio con la beba en brazos y salió a la vereda, donde fue asistida por una vecina que dio aviso a la Policía. A partir de allí se activó el protocolo correspondiente para este tipo de delitos y se dio intervención a la Justicia.

El imputado fue detenido al día siguiente por personal policial y permaneció con prisión preventiva durante toda la investigación penal preparatoria. Un médico legista constató lesiones compatibles con abuso sexual, y se incorporaron como pruebas la denuncia y declaración de la víctima, el testimonio de la vecina y los informes psicológicos.

Con el reconocimiento del hecho y el acuerdo entre las partes, la causa se resolvió sin llegar a un debate oral y público. El condenado será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, para cumplir la pena impuesta por abuso sexual agravado por el vínculo.