Juicio abreviado y pena mínima para un hombre por abuso sexual agravado

Mediante un juicio abreviado, un albañil de 25 años fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abusar sexualmente de su pareja y madre de su hija. La causa se resolvió a poco más de dos meses de la denuncia.

La Justicia sanjuanina condenó a seis años de prisión efectiva a un albañil de 25 años, oriundo del departamento 9 de Julio, que admitió haber abusado sexualmente de quien era su pareja y madre de su hija. La sentencia se dictó este martes 16 de diciembre, tras la realización de un juicio abreviado.

El acuerdo fue alcanzado entre el fiscal Eduardo Martínez, de la UFI CAVIG, y los defensores Claudio Vera y Alejandra Iragorre, y homologado por el juez de garantías Sergio López Marti. Si bien el delito contempla una pena de hasta 15 años de prisión, el condenado recibió el mínimo legal, pese a que durante la audiencia de control de acusación la Fiscalía había anticipado una pretensión de 9 años.

image

La causa se inició el 7 de octubre, un día después de que la víctima, una joven de 22 años, denunciara el hecho ocurrido en la noche del 6 de octubre en la vivienda que compartía con el imputado y su beba.

De acuerdo con la investigación judicial, una discusión entre la pareja derivó en un episodio de violencia extrema. El joven tomó por la fuerza a la mujer, la llevó hasta una habitación y la sometió sexualmente, pese a la resistencia que ella opuso. La agresión se reiteró cuando la víctima logró escapar momentáneamente y refugiarse junto a su hija.

La joven finalmente consiguió huir del domicilio con la beba en brazos y salió a la vereda, donde fue asistida por una vecina que dio aviso a la Policía. A partir de allí se activó el protocolo correspondiente para este tipo de delitos y se dio intervención a la Justicia.

El imputado fue detenido al día siguiente por personal policial y permaneció con prisión preventiva durante toda la investigación penal preparatoria. Un médico legista constató lesiones compatibles con abuso sexual, y se incorporaron como pruebas la denuncia y declaración de la víctima, el testimonio de la vecina y los informes psicológicos.

Con el reconocimiento del hecho y el acuerdo entre las partes, la causa se resolvió sin llegar a un debate oral y público. El condenado será trasladado al Servicio Penitenciario Provincial, en Chimbas, para cumplir la pena impuesta por abuso sexual agravado por el vínculo.

