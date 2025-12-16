"
La hipótesis clave del siniestro fatal en Chimbas: picadas y persecución

La Justicia investiga si el motociclista de 19 años que murió en Chimbas escapaba de la Policía tras correr picadas. El choque frontal ocurrió en una curva de calle 25 de Mayo.

La causa por el violento siniestro vial ocurrido en la madrugada de este martes en Chimbas sumó en las últimas horas una hipótesis central: la víctima fatal habría estado huyendo de la Policía luego de participar en picadas ilegales junto a otros motociclistas.

El joven fallecido fue identificado como Alex Gabriel Barrera, de 19 años, quien perdió la vida tras un choque frontal entre dos motos registrado alrededor de la 1 de la madrugada, sobre calle 25 de Mayo, entre Bonduel y Cipolletti, en un tramo con curva pronunciada.

Según la investigación preliminar de la UFI Delitos Especiales, Barrera conducía una Honda Wave 110 cc roja y circulaba a gran velocidad de oeste a este cuando, por motivos que aún se analizan, impactó de frente contra una Rouser 150 cc roja y negra, guiada por Santiago Pisano, que avanzaba en sentido contrario.

Producto del impacto, Barrera murió en el acto a raíz de gravísimas lesiones en la cabeza y el rostro. Su cuerpo quedó tendido sobre la calzada. En tanto, Pisano fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente, con traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fractura en uno de sus miembros inferiores, y permanece internado.

La hipótesis bajo análisis

De acuerdo con los primeros elementos incorporados al expediente, los investigadores no descartan que Barrera estuviera escapando de un control policial luego de haber sido detectado participando en picadas ilegales junto a otros seis o siete motociclistas en la zona de la Costanera, frente al predio ferial.

Siempre en base a esa línea investigativa, el joven habría tomado calle Bonduel y luego 25 de Mayo a alta velocidad, recorrido en el que se produjo el desenlace fatal al llegar a la curva donde ocurrió el choque frontal.

Pericias y testimonios clave

Tras el siniestro, personal de Policía Científica realizó las pericias en el lugar, mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado a la Morgue Judicial para la autopsia de rigor. Además, se tomaron declaraciones a vecinos de la zona, cuyos testimonios serán determinantes para reconstruir la secuencia previa al impacto y confirmar o descartar la hipótesis de la fuga.

La causa quedó en manos del fiscal Sebastián Gómez, con la colaboración del ayudante fiscal Adrián Elizondo Sierra, quienes continúan con las actuaciones para establecer la mecánica del hecho y eventuales responsabilidades penales.

