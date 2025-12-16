Le acreditaron más de US$3 millones por error y lo denunció de inmediato

Embed - Eduardo fue millonario por un día. Como cualquier mañana, entró a su homebanking y se encontró con un número exorbitante: más de 3 millones de dólares. Pero él tenía en claro qué hacer. El oficial retirado de la Fuerza Aérea llamó al banco y avisó del error: "Ya está solucionado" @todonoticias Eduardo fue millonario por un día. Como cualquier mañana, entró a su homebanking y se encontró con un número exorbitante: más de 3 millones de dólares. Pero él tenía en claro qué hacer. El oficial retirado de la Fuerza Aérea llamó al banco y avisó del error: "Ya está solucionado" sonido original - TN - Todo Noticias - TN - Todo Noticias

El episodio ocurrió durante la tarde, cuando ya no era posible comunicarse con la entidad bancaria. Durante varias horas, la suma permaneció visible en la cuenta, lo que generó preocupación en el titular. “Uno se pone a pensar en un montón de situaciones y no sabe cómo apareció todo eso”, describió.

Para resguardarse, el hombre realizó capturas de pantalla donde quedaban registrados los movimientos y el monto acreditado. En esos registros también figuraban $57.000 en pesos, además de los bonos por más de US$3 millones.

Recién a la mañana siguiente logró comunicarse con el banco, donde dejó asentada la situación. “Yo no quería tener ningún tipo de inconveniente. Sabía que no era mío, pero estaba ahí”, remarcó, al tiempo que señaló su preocupación por posibles consecuencias impositivas.

En ese sentido, aclaró que la suma fue retirada de su cuenta tras el reclamo y que el inconveniente quedó solucionado, aunque evitó brindar detalles sobre el origen del error o el destino final de los fondos. “No quería problemas con los organismos de control por un dinero que nunca fue mío”, sostuvo.

El hombre, quien se identificó como comodoro retirado, explicó que su formación fue clave para actuar con rapidez. “Son valores que te enseñan en tu casa y en la Fuerza. Ese dinero nunca iba a ser mío”, afirmó.

Hasta el momento, no se informó oficialmente el origen del error ni cómo se produjo la acreditación, aunque el caso encendió alertas por el volumen del monto involucrado y por las implicancias fiscales y financieras que pudo haber generado, incluso durante el breve tiempo en que figuró en la cuenta del damnificado.