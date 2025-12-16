Revelaron la autopsia del motociclista muerto en el choque frontal en Chimbas

En tanto, Pisano sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fractura en uno de sus miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente, y permanece internado. De acuerdo a la información médica, su estado de salud estaría evolucionando de manera favorable.

La principal hipótesis que analizan los investigadores, a partir de testimonios preliminares, es que Barrera habría estado evadiendo un control policial tras haber sido detectado participando en picadas ilegales junto a otros seis o siete motociclistas en la zona de la Costanera, frente al predio ferial.

Siempre bajo esa línea investigativa, el joven habría tomado calle Bonduel y luego 25 de Mayo a alta velocidad, recorrido en el que se produjo el desenlace fatal al llegar a la curva donde ocurrió el choque frontal con Pisano.

La investigación continúa con la toma de testimonios y la recolección de evidencia. Si bien en el lugar del siniestro no hay cámaras de seguridad, los pesquisas buscarán registros del CISEM ubicados en las inmediaciones para reconstruir las trayectorias de ambas motocicletas.