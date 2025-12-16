"
Revelaron la autopsia del motociclista muerto en el choque frontal en Chimbas

La autopsia determinó que Alex Barrera (19) murió por un shock neurológico tras un traumatismo de cráneo. Investigan si escapaba de un control policial luego de correr picadas.

Se conoció el resultado de la autopsia practicada a Alex Gabriel Barrera (19), el motociclista que murió en un siniestro vial fatal ocurrido en la madrugada de este martes, en calle 25 de Mayo, entre Bonduel y Cipolletti, en el departamento Chimbas.

Según informaron fuentes calificadas, la causa de muerte fue shock neurológico por traumatismo de cráneo, producto del violento impacto entre las dos motocicletas que colisionaron de frente. Aún resta conocer el resultado del examen toxicológico, que todavía no fue incorporado al expediente.

El choque involucró a Barrera y a Santiago Pisano (25). Si bien ambos conductores llevaban casco, desde Fiscalía indicaron que el joven fallecido circulaba a muy alta velocidad, lo que provocó un impacto de extrema violencia. Como consecuencia, Barrera murió en el acto y su cuerpo quedó tendido sobre la calzada, con gravísimas lesiones en la cabeza y el rostro.

En tanto, Pisano sufrió traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fractura en uno de sus miembros inferiores. Fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde ingresó inconsciente, y permanece internado. De acuerdo a la información médica, su estado de salud estaría evolucionando de manera favorable.

La principal hipótesis que analizan los investigadores, a partir de testimonios preliminares, es que Barrera habría estado evadiendo un control policial tras haber sido detectado participando en picadas ilegales junto a otros seis o siete motociclistas en la zona de la Costanera, frente al predio ferial.

Siempre bajo esa línea investigativa, el joven habría tomado calle Bonduel y luego 25 de Mayo a alta velocidad, recorrido en el que se produjo el desenlace fatal al llegar a la curva donde ocurrió el choque frontal con Pisano.

La investigación continúa con la toma de testimonios y la recolección de evidencia. Si bien en el lugar del siniestro no hay cámaras de seguridad, los pesquisas buscarán registros del CISEM ubicados en las inmediaciones para reconstruir las trayectorias de ambas motocicletas.

