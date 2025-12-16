Paritaria docente: IPC para diciembre y aumentos desde enero de 2026

image

Además, se acordó incrementar en 5 puntos el Código E60, que pasará a 44 puntos por valor índice desde diciembre de 2025. A esto se suma un aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente a partir de enero de 2026.

Tras el análisis de la propuesta, los tres gremios docentes manifestaron su conformidad y firmaron el acuerdo, dejando formalizado el entendimiento para el período en discusión.

Por parte del Gobierno, también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector de Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.

En representación de UDAP asistieron la secretaria general Patricia Quiroga; el asesor legal Daniel Persichella; el secretario gremial Franco Lucero; y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, participaron el secretario general Daniel Quiroga; el secretario adjunto Adrián Ruiz; y el secretario gremial Francisco Campos. En tanto, por UDA estuvieron presentes la secretaria general Karina Navarro; la asesora pedagógica Vanesa Marano; y el asesor legal Guillermo Meritello.