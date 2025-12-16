Paritaria docente: IPC para diciembre y aumentos desde enero de 2026
El Gobierno provincial acordó con los gremios docentes una actualización por IPC, subas en el Código E60 y un incremento en el nomenclador desde enero de 2026.
Este martes 16 de diciembre se concretó una nueva reunión de negociación paritaria docente para el período 2025–2026, en la que el Gobierno de la Provincia alcanzó un acuerdo con los gremios UDAP, UDA y AMET.
El encuentro fue encabezado por el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez, y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, y contó con la participación de autoridades del área económica y educativa, además de representantes gremiales.
Durante la reunión, el Gobierno presentó una propuesta que establece un incremento del valor índice para diciembre, aplicando el coeficiente de variación mensual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente al mes anterior.
Además, se acordó incrementar en 5 puntos el Código E60, que pasará a 44 puntos por valor índice desde diciembre de 2025. A esto se suma un aumento de 4 puntos en todos los cargos del nomenclador docente a partir de enero de 2026.
Tras el análisis de la propuesta, los tres gremios docentes manifestaron su conformidad y firmaron el acuerdo, dejando formalizado el entendimiento para el período en discusión.
Por parte del Gobierno, también participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Mariela Mingorance; el secretario Administrativo Financiero, Luis Reynoso; el director de Recursos Humanos, Sergio Castro; el subdirector de Área Administrativa, Ernesto Olivera; el jefe de Asesoría Letrada del Ministerio de Educación, Diego Rojas; y los asesores jurídicos Martín Recabarren y Adriana Aguirre.
En representación de UDAP asistieron la secretaria general Patricia Quiroga; el asesor legal Daniel Persichella; el secretario gremial Franco Lucero; y el asesor técnico Walter Ríos. Por AMET, participaron el secretario general Daniel Quiroga; el secretario adjunto Adrián Ruiz; y el secretario gremial Francisco Campos. En tanto, por UDA estuvieron presentes la secretaria general Karina Navarro; la asesora pedagógica Vanesa Marano; y el asesor legal Guillermo Meritello.