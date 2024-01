La mamá de Lucía rompió el silencio: "Somos títeres de la justicia"

En la misma línea dijo que le quitaron la voz, pero aclaró que hoy no va a dejar de luchar.

“Me levanto preguntando porque a nosotros, pero Lucia es un para qué. Y en eso tengo una respuesta que fue el amor. Fueron 16 años de amor y 16 años de que me sostuvo creo que solo discutimos una sola vez de adolescente”.

Algunos textuales:

Día de la Madre

Ella había reservado el lugar al que queríamos ir a almorzar y esa noche si se hubiera ido como siempre lo hacía con sus amigas quizás esto no pasaba. A las 00 del domingo me mandó un mensaje diciendo feliz día de la Madre y esa noche luego del accidente pude escuchar su voz y me dijo “mami, vení tranquila que estoy bien y cuando la volví a ver ya estaba sin vida.

La noche de la picada

A la 1.30 hubo un llamado a la policía por las picadas y yo me quedo con eso. Estos chicos corrían picadas donde fuera y a la hora que fuera. El razonamiento que tengo tiene una base que es el temor y si fuera cualquier chico hijo de cualquiera esto no pasaría y digo que se han limpiado cosas por el poder y el manejo que sabemos que hay. Vivimos manejados hace cuánto.

Como madre tengo que planteármelo que a las 1.30 hubo picadas y eso me denota que toda la noche este chico se estuvo midiendo para ver quien tenía más poder y acá me doy permiso para decir cosas que siento y se me equivoco que más me puede pasar.

Se trata del hijo de un juez federal y todo lo que hay alrededor de eso. Nos mueven los hilos de la justicia y somos títeres y la balanza se inclina siempre.