Accidente en 25 de Mayo: una médica volcó y fue hospitalizada

Efectivos del puesto de tránsito El Encón, el cabo primero David Díaz y el agente Guido Díaz, fueron los primeros en llegar al lugar y confirmaron que la mujer viajaba sola. Tras asistirla, comprobaron que había resultado herida y solicitaron asistencia médica.

El enfermero Juan Quiles, a cargo de la ambulancia de El Encón, realizó las primeras atenciones en la ruta y luego se dispuso el traslado de Fuentes al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación para una evaluación más completa de su estado.