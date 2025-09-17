"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > accidente

Accidente en 25 de Mayo: una médica volcó y fue hospitalizada

Una médica cordobesa de 61 años volcó en 25 de Mayo y fue derivada al Hospital Rawson. Investiga la UFI Delitos Especiales.

Una médica cordobesa de 61 años, identificada como María Fuentes, protagonizó este martes un violento accidente de tránsito en el departamento 25 de Mayo. El hecho ocurrió en el kilómetro 445 de la Ruta Nacional 20, entre El Encón y Las Trancas, cuando la profesional perdió el control de su Chevrolet Classic blanco, se salió de la calzada y terminó volcando.

Efectivos del puesto de tránsito El Encón, el cabo primero David Díaz y el agente Guido Díaz, fueron los primeros en llegar al lugar y confirmaron que la mujer viajaba sola. Tras asistirla, comprobaron que había resultado herida y solicitaron asistencia médica.

El enfermero Juan Quiles, a cargo de la ambulancia de El Encón, realizó las primeras atenciones en la ruta y luego se dispuso el traslado de Fuentes al Hospital Rawson, donde quedó bajo observación para una evaluación más completa de su estado.

Te puede interesar...

Aunque las lesiones no habrían sido de gravedad, la magnitud del vuelco obligó a un traslado inmediato para descartar complicaciones.

La UFI Delitos Especiales quedó a cargo de la investigación y ordenó pericias de rigor para determinar si se trató de una pérdida de control accidental o si pudo haber intervenido otro vehículo en el siniestro.

Temas

Te puede interesar