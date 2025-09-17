Una médica cordobesa de 61 años, identificada como María Fuentes, protagonizó este martes un violento accidente de tránsito en el departamento 25 de Mayo. El hecho ocurrió en el kilómetro 445 de la Ruta Nacional 20, entre El Encón y Las Trancas, cuando la profesional perdió el control de su Chevrolet Classic blanco, se salió de la calzada y terminó volcando.
Accidente en 25 de Mayo: una médica volcó y fue hospitalizada
Una médica cordobesa de 61 años volcó en 25 de Mayo y fue derivada al Hospital Rawson. Investiga la UFI Delitos Especiales.