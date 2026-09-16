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"No tenemos el lugar para alojar a una adolescente": la fiscal tras el crimen en Chimbas

Paula Carena, fiscal de Niñez y Adolescencia, advirtió sobre la falta de un dispositivo adecuado para la menor de 16 años. Es el primer caso en la provincia que ingresaría bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.

El homicidio de Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19), ocurrido en la Villa 1° de Mayo, dio un giro decisivo al pasar al fuero de Menores. Tras las pericias que señalan como principal sospechosa a su pareja, una adolescente de 16 años, la fiscal Paula Carena remarcó la falta de infraestructura para afrontar este caso sentando un precedente en la provincia.

Se trata del primer hecho delictivo de gravedad que ingresa bajo la órbita del nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual contempla la baja en la edad de imputabilidad para adolescentes que infringen la ley penal.

Sin infraestructura para el régimen penal juvenil

La funcionaria judicial explicó la encrucijada operativa e institucional que enfrenta el sistema tras la intervención del juez Jorge Toro:

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  • Inexistencia de un espacio propio: "Desde lo fáctico, en este régimen no tenemos el lugar para alojar a una niña que está infringiendo una ley. Sabemos que no puede estar con adultos", remarcó Carena.

  • Exigencia al Poder Ejecutivo: La fiscalía solicitó la urgente intervención de las autoridades provinciales para que arbitren los medios necesarios que garanticen un alojamiento seguro y acorde a sus garantías constitucionales.

  • Foco en la vulnerabilidad: Carena insistió en abordar la causa desde una perspectiva social e integral. "Es una niña vulnerable, hay que ver cómo estaba viviendo, cómo eran sus vínculos y qué pasó", sostuvo.

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Procedimiento y cambio de fuero

El caso comenzó en la UFI Delitos Especiales bajo las órdenes del fiscal Roberto Ginsberg, pero migró a la Justicia de Menores al confirmarse la edad de la sospechosa.

A diferencia del sistema acusatorio oral para adultos, el fuero de menores se rige por un esquema escrito donde la fiscalía le propone las medidas probatorias al juez para que las determine. Por estas horas, los peritos avanzan sobre las pruebas técnicas para esclarecer la mecánica del hecho y determinar si el disparo a corta distancia ocurrió de forma accidental.

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