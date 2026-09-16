"No tenemos el lugar para alojar a una adolescente": la fiscal tras el crimen en Chimbas

Se trata del primer hecho delictivo de gravedad que ingresa bajo la órbita del nuevo Régimen Penal Juvenil, el cual contempla la baja en la edad de imputabilidad para adolescentes que infringen la ley penal.

Sin infraestructura para el régimen penal juvenil

La funcionaria judicial explicó la encrucijada operativa e institucional que enfrenta el sistema tras la intervención del juez Jorge Toro: