El homicidio de Gonzalo Martín Quinteros Olmos (19), ocurrido en la Villa 1° de Mayo, dio un giro decisivo al pasar al fuero de Menores. Tras las pericias que señalan como principal sospechosa a su pareja, una adolescente de 16 años, la fiscal Paula Carena remarcó la falta de infraestructura para afrontar este caso sentando un precedente en la provincia.
"No tenemos el lugar para alojar a una adolescente": la fiscal tras el crimen en Chimbas
Paula Carena, fiscal de Niñez y Adolescencia, advirtió sobre la falta de un dispositivo adecuado para la menor de 16 años. Es el primer caso en la provincia que ingresaría bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil.