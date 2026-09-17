Gran convocatoria en la conferencia de Juicio por Jurados

La disertación estuvo a cargo del Dr. Víctor Emilio del Río, ministro del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, quien abordó los desafíos de la implementación de este sistema y las transformaciones de la Justicia en el país. Durante la apertura, el presidente del máximo tribunal sanjuanino, Dr. Daniel Olivares Yapur, destacó la importancia de garantizar el derecho de los ciudadanos a participar de la democratización judicial. Por su parte, Del Río ponderó los avances institucionales de la provincia en la materia.

El evento contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, ministerios, la Policía de San Juan y referentes de las facultades de Derecho locales. Tras la exposición, se abrió un espacio de consultas coordinado por el juez de Impugnación Dr. Benedicto Correa, concluyendo con la entrega de certificados y reconocimientos oficiales por parte de las autoridades.