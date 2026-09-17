Con una amplia convocatoria del ámbito jurídico, académico y de las fuerzas de seguridad, la Corte de Justicia de San Juan llevó a cabo la conferencia magistral "Juicio por jurados: el diseño constitucional que reformó la justicia argentina". El encuentro se desarrolló a sala llena en las instalaciones del Cine Teatro Municipal de la Ciudad de San Juan.
Gran convocatoria en la conferencia de Juicio por Jurados
Organizada por la Corte de Justicia de San Juan a través de su Escuela Judicial, la conferencia sobre el diseño constitucional y la democratización de la Justicia reunió a magistrados, agentes judiciales y estudiantes a sala llena en el Cine Teatro Municipal.