"Hoy flagrancia está funcionando bien": el balance qué hace la Justicia sanjuanina

Una de las características centrales de Flagrancia es justamente la rapidez. Desde que ocurre un hecho, los equipos judiciales cuentan con un plazo muy acotado para reunir las pruebas y presentar el caso ante un magistrado.

Branca explicó que la ley establece un día para reunir los elementos de convicción y llevar el expediente ante el juez, aunque en determinadas situaciones ese período puede extenderse hasta dos días, de acuerdo con las posibilidades que contempla el procedimiento.

Ese esquema obliga a mantener un trabajo coordinado entre fiscales, ayudantes fiscales y personal policial, especialmente durante las primeras horas posteriores a un delito.

La coordinadora destacó precisamente el rol de la Policía, ya que gran parte de la información necesaria para completar los legajos debe ser obtenida rápidamente para que las causas puedan avanzar dentro de los plazos establecidos.

De la primera audiencia a convertirse en una escuela para fiscales

Branca recordó que Flagrancia comenzó a funcionar en agosto de 2017 y que ella misma tuvo participación en aquel inicio: le correspondió cubrir el primer turno y formar parte de la primera audiencia del sistema.

Nueve años después, consideró que el dispositivo tuvo además un impacto que excedió a las causas que tramita diariamente. Según explicó, Flagrancia se convirtió en un espacio de formación para numerosos integrantes del Ministerio Público Fiscal, varios de los cuales posteriormente pasaron a ocupar cargos como fiscales o se incorporaron a otras Unidades Fiscales.

Por eso, la funcionaria definió al sistema como un “semillero” del actual esquema acusatorio que funciona en San Juan. Otro de los aspectos que destacó Branca está relacionado con la evolución de las personas que ingresan reiteradamente al sistema.

Durante los primeros años, algunas causas podían terminar mediante medidas alternativas como la suspensión de juicio a prueba o condenas de ejecución condicional. Sin embargo, la reiteración de determinados delitos hizo que, en varios casos, esas mismas personas volvieran a atravesar el procedimiento.

La coordinadora explicó que quienes pasan por Flagrancia dos, tres o incluso cuatro veces pueden terminar enfrentando condenas de cumplimiento efectivo cuando los antecedentes y las condiciones legales así lo determinan.

“La rapidez también ha permitido que las personas que gozaron de esos beneficios o de esas medidas alternativas ya pasen por Flagrancia dos, tres o cuatro veces, en donde ya las condenas son de cumplimiento efectivo”, señaló.

El modelo sanjuanino que miraron otras provincias

El funcionamiento de Flagrancia también trascendió las fronteras de San Juan. Branca señaló que el modelo provincial fue tomado como referencia por otras jurisdicciones que posteriormente implementaron mecanismos similares.

Entre los ejemplos mencionó a Mendoza. Según relató, allí existía un sistema anterior que comenzó a tener dificultades por la acumulación de audiencias y la extensión de los tiempos de resolución.

Al conocer la experiencia sanjuanina, representantes de esa provincia se interesaron en la forma en que se organizaba el trabajo y, de acuerdo con el relato de Branca, destacaron los resultados alcanzados en San Juan.

En cuanto al tipo de hechos que ingresan diariamente, los delitos contra la propiedad ocupan el primer lugar, principalmente hurtos y robos en sus distintas modalidades. A ese grupo se suman causas por lesiones y amenazas, muchas de ellas vinculadas a situaciones de violencia de género, además de investigaciones relacionadas con la tenencia y portación de armas.

La diversidad de situaciones obliga a mantener un esquema de trabajo permanente y con capacidad para responder rápidamente ante el ingreso de nuevos casos.

La coordinadora también reconoció que durante estos nueve años hubo períodos en los que el aumento de los hechos delictivos puso al sistema bajo una fuerte exigencia. En esos momentos, explicó, fue necesario redoblar esfuerzos para sostener el ritmo de trabajo y cumplir con los plazos establecidos por la normativa.

Sin embargo, Branca resaltó un dato que considera fundamental para evaluar el funcionamiento del sistema: pese a lo acotado de los tiempos, nunca se presentó un caso fuera de término. “A pesar de lo exiguo de los plazos que tiene el procedimiento de Flagrancia, nunca hemos presentado un caso fuera de término”, afirmó.

A nueve años de aquella primera audiencia, Flagrancia continúa siendo una de las herramientas centrales de respuesta rápida de la Justicia sanjuanina, con miles de causas tramitadas bajo un mecanismo que, según la evaluación de su coordinadora, logró sostener su funcionamiento y adaptarse a las nuevas demandas del sistema judicial.