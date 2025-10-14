La inflación de septiembre en San Juan fue del 1,9%

Leé: La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en 12 meses

Por otro lado, Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,8%) tuvo una similar variación al nivel general del Índice.

Las divisiones con mayor aumento en el mes fueron Prendas de vestir y calzados (3,4%), con subas en Prendas de vestir. Le siguen Recreación y cultura (2,6%), principalmente por incrementos en servicios culturales; Transporte (2,5%), Restaurantes y hoteles (2,5%) y Salud (2,1%).

Cabe resaltar, en cuanto a sus características metodológicas, que el IPC de San Juan se construye a partir del seguimiento de una canasta de 557 productos, en 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios al mes. Esta tarea se realiza mediante el uso de tablets, lo que agiliza la recolección, mejora la precisión y digitaliza por completo el proceso de captura de datos en el territorio.