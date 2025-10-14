El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas -IIEE- de San Juan, informó que el nivel general de la inflación registró un alza mensual de 1,9% en septiembre de 2025, y acumuló en el año una variación de 20,1%. En la comparación interanual, el incremento alcanzó el 27,5%. Cabe destacar que la variación de los precios al consumidor de la Región de Cuyo alcanzó un valor de 2,2%.
La inflación de septiembre en San Juan fue del 1,9%
La inflación de septiembre en San Juan fue menor a la media nacional. De acuerdo con el informe del IIEE, el dato interanual tuvo un incremento del 27,5%.