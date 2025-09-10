El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), informó que la inflación de agosto de 2025 en la provincia fue de 1,7%. En el acumulado del año, los precios aumentaron 17,9%, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó 29,5%.
Inflación en San Juan: agosto cerró en 1,7% y acumuló 29,5% interanual
El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas informó que la suba de precios mensual en la provincia fue de 1,7%, con Educación y Restaurantes liderando los incrementos.