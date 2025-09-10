"
inflación

Inflación en San Juan: agosto cerró en 1,7% y acumuló 29,5% interanual

El Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas informó que la suba de precios mensual en la provincia fue de 1,7%, con Educación y Restaurantes liderando los incrementos.

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan, a través del Instituto de Investigaciones Económicas y Estadísticas (IIEE), informó que la inflación de agosto de 2025 en la provincia fue de 1,7%. En el acumulado del año, los precios aumentaron 17,9%, mientras que en la comparación interanual el incremento alcanzó 29,5%.

En la región de Cuyo, la variación mensual promedio fue 2,1%, por encima del índice provincial.

El informe detalla que las divisiones con mayor aumento en agosto fueron:

  • Educación: 6,0%, impulsada por Enseñanza formal y no formal.

  • Restaurantes y hoteles: 4,3%, principalmente por incrementos en restaurantes, bares y casas de comida.

  • Bebidas alcohólicas y tabaco: 3,8%.

  • Recreación y cultura: 3,3%.

  • Transporte: 2,9%.

  • Vivienda, agua, electricidad y combustibles: 2,0%.

Por el contrario, los rubros con menor variación fueron:

  • Prendas de vestir y calzado: -0,4%.

  • Bienes y servicios varios: 0,1%.

  • Equipamiento y mantenimiento del hogar: 0,8%.

  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 1,4%.

  • Salud: 1,6%.

En Comunicaciones, la suba fue de 1,7%, similar al nivel general del índice.

El relevamiento de precios en San Juan se realiza sobre una canasta de 557 productos y con 914 informantes distribuidos en el Gran San Juan, lo que permite recolectar aproximadamente 19.000 precios por mes, garantizando la representatividad de los datos.

El informe destaca que la inflación de agosto estuvo marcada por los incrementos en Educación y servicios gastronómicos, mientras que sectores como vestimenta y bienes varios registraron leves bajas, reflejando un comportamiento heterogéneo de los precios en la provincia.

