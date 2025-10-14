"
La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en 12 meses

La inflación de septiembre se aceleró por encima del 2%, según informó el INDEC. En lo que va del año, alcanza a 22%. Los alimentos se incrementaron 1,9%.

Tal como estimaban las consultoras privadas, la inflación tuvo una leve aceleración en septiembre: fue del 2,1% según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La variación mensual se aceleró contra agosto. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.

La cifra que dio a conocer esta tarde el organismo que conduce Marco Lavagna se registró en un mes de alta volatilidad cambiaria. Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA), el dólar oficial tocó el techo de la banda cambiaria, por lo que se temía del traspaso a precios.

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) -por subas en el precio de los alquileres-, seguida de Educación (3,1%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

Además, el INDEC detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia fue la que mostró el mayor incremento, con 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo, ambas con 2,2%.

En línea con el dato nacional se ubicó el Gran Buenos Aires (2,1%) y la variación en la región Pampeana fue de 2%. El menor aumento se registró en el Noreste, con 1,8%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).En tanto, los bienes aumentaron 2% mientras que los servicios marcaron un alza de 2,3%.

Los datos de inflación en lo que va del 2025

Enero: 2,2%; 84,5% interanual.

Febrero: 2,4%; 66,9% interanual.

Marzo: 3,7%; 55,9% interanual.

Abril: 2,8%; 47,3% interanual.

Mayo: 1,5%; 43,5% interanual.

Junio: 1,6%; 39,4% interanual.

Junio: 1,9%; 36,6% interanual.

Agosto: 1,9%; 33,6% interanual.

Septiembre: 2,1%; 31,8% interanual.

