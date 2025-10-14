La inflación de septiembre fue del 2,1% y acumuló 31,8% en 12 meses

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INDECArgentina/status/1978174024661254608&partner=&hide_thread=false #DatoINDEC

Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,1% en septiembre de 2025 respecto de agosto y acumularon un alza de 22% en los últimos nueve meses https://t.co/z8pxJaAazE pic.twitter.com/y0Z0iK1oVJ — INDEC Argentina (@INDECArgentina) October 14, 2025

La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (3,1%) -por subas en el precio de los alquileres-, seguida de Educación (3,1%).

Por su parte, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en septiembre de 2025 fueron Recreación y cultura (1,3%) y Restaurantes y hoteles (1,1%).

Además, el INDEC detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina. La Patagonia fue la que mostró el mayor incremento, con 2,4%, seguida por el Noroeste y Cuyo, ambas con 2,2%.

En línea con el dato nacional se ubicó el Gran Buenos Aires (2,1%) y la variación en la región Pampeana fue de 2%. El menor aumento se registró en el Noreste, con 1,8%.

A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos de Estacionales (2,2%) e IPC núcleo (1,9%).En tanto, los bienes aumentaron 2% mientras que los servicios marcaron un alza de 2,3%.

Los datos de inflación en lo que va del 2025

Enero: 2,2%; 84,5% interanual.

Febrero: 2,4%; 66,9% interanual.

Marzo: 3,7%; 55,9% interanual.

Abril: 2,8%; 47,3% interanual.

Mayo: 1,5%; 43,5% interanual.

Junio: 1,6%; 39,4% interanual.

Junio: 1,9%; 36,6% interanual.

Agosto: 1,9%; 33,6% interanual.

Septiembre: 2,1%; 31,8% interanual.