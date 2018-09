La fórmula que tiene San Juan para llegar a fin de año con dinero, haciéndole frente a las dificultades

Obra pública, equilibrada

Con la quita del Fondo Federal Solidario, que implica la pérdida de $400.000.000 este año y un poco más de $800.000.000 el año próximo, San Juan se vio en la tarea de los municipios a hacerle frente a los compromisos de obra pública que ya habían asumido. Por eso dispuso partidas de dinero, en mayor o menor medida de acuerdo a la "urgencia" de cada comuna. Así lo explicó la secretaria de Hacienda, Marisa López, a sanjuan8.com. Fueron muchos los municipios que pusieron el grito en el cielo cuando se enteraron que el porcentaje que les correspondía por el fondo de la soja había sido cancelado por decreto presidencial. Pese a que esta situación alteró los planes de las ejecuciones en algunas comunas, la Provincia respondió con un respaldo económico para que no cayeran en deudas. "San Juan maneja una estimación de los recursos y en función de esa estimación y del nivel del gasto que vamos controlando en forma permanente, nos manejamos con un saldo con el cual le hacemos frente a estos acuerdos no cumplidos en el orden nacional. Nos vamos manejando con proyecciones de recursos que nos permiten ir tomando decisiones", explicó López.













El presupuesto es una expresión de deseo. En varias oportunidades la provincia ha tenido que salir a solventar un faltante de dinero en algún proyecto de obra que creyó que costaría menos. Pero así también hubo obras que no se presupuestaron o que no generaron el gasto que creían, en este último caso esa proyección se convierte en un saldo positivo para la Provincia. "Son saldos que uno luego utiliza para asistir otras necesidades". Este es un claro ejemplo de la distribución dineraria minuciosa que se está realizando, en estos tiempos de ajuste. Es decir que el dinero se redistribuye en diferentes ámbitos de acuerdo a la realidad que atraviese el sector. Ese cálculo se realiza mes a mes. "Venimos con un buen porcentaje de ejecución de presupuesto. En algunos casos tenemos entre un 10 y 15% menos de ejecución; eso depende de la estructura de presupuesto por programa de obras", manifestó. Lo cierto es que hay obras que debieron estar finalizadas para esta altura, pero que aún tienen el 80% de ejecución, lo cual permite planificar el inicio de nuevos proyectos que, a lo mejor, no estaban en los planes a principios de año. "Hay una gran cantidad de variables que permiten intervenir en la toma de decisiones, en este sentido", dijo López.

















Lo que aporte la Nación, sumará

Bajo las variables de la inflación, que este año promete alcanzar niveles superiores al 40%, y la inestable situación del dólar, que si bien parece haber encontrado un poco de estabilidad sigue marcando su tendencia en alza, la Provincia ha confeccionado una proyección que le permite dormir con la tranquilidad de que llegará a fin de año con estabilidad económica. Salvo que exista una variable desconocida, una situación que no esté entre los posibles escenarios, la expectativa es terminar bien el año y mantener esa calma el periodo venidero. Por ahora, para San Juan todo lo que está comprometido es prioridad y también, como lo ha manifestado el ministro de Hacienda, Roberto Gattoni, la asistencia social es el punto de partida en la toma de decisiones del Estado. Así lo expresaron en sus reuniones con las autoridades financieras a nivel nacional solicitando que no se castigue a los que menos tienen con los remesones de los ajustes planteados y que se ponga atención en los sectores más pudientes, como en la ganancia de los jueces. Con esta perspectiva, esperan que, desde Nación, el presupuesto los acompañe y que los números de la Coparticipación Federal los acompañe. Si bien, este último punto aún no se discute teniendo en cuenta las nuevas medidas adoptadas por el gobierno nacional, es una charla pendiente que tienen las provincias con Macri. En este sentido, los especialistas financieros creen a nivel nacional que "no se puede afirmar que una provincia esté beneficiada o perjudicada aún con la distribución de la coparticipación, los subsidios o el resto de los gastos nacionales, hasta que no se sepa cuánto aportan en impuestos para su financiamiento". Este número preciso no está aún y por eso en la provincia deberán preparar presentar las cuentas al día para demostrar que se ha cumplido en tiempo y forma con lo demandado por la Nación.