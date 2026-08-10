Avanza el proyecto del Centro de Control Unificado entre San Juan y Mendoza

Este nuevo esquema permitirá eliminar la necesidad de realizar múltiples detenciones en controles ubicados a corta distancia entre sí, reduciendo los tiempos de espera y haciendo más ágil, ordenado y seguro el tránsito entre San Juan y Mendoza.

El proyecto contempla una transformación integral del predio mediante un moderno plan de infraestructura que incluirá refacciones, ampliaciones y nuevas construcciones en ambos sentidos de circulación, tanto para quienes ingresen a San Juan como para quienes viajen hacia Mendoza.

Además, las obras se ejecutarán mediante sistemas constructivos no tradicionales, lo que permitirá acelerar los plazos de ejecución y minimizar las interferencias sobre el tránsito mientras se desarrollan los trabajos.

En el sector de ingreso a Mendoza se ampliarán y remodelarán las casillas de control y el destacamento policial, además de construirse nuevas viviendas para el personal de seguridad y fitosanitario de ambas provincias. También se incorporará un nuevo carril para atender la mayor demanda vehicular, playas de estacionamiento para automóviles, colectivos y camiones, una cabina de peaje, zonas de retorno, sanitarios para el público, renovación de tinglados, paneles fotovoltaicos y nuevas instalaciones para el abastecimiento de energía, agua y gestión de residuos.

Por su parte, el sector destinado al ingreso hacia San Juan contará con una vía de acceso de tres carriles, tres cabinas de peaje, un amplio tinglado para inspecciones, una zona cubierta para la revisión de vehículos, casilla de control, sanitarios públicos, playas de estacionamiento y un área específica para la desinsectación de automóviles y camiones. La infraestructura se completará con nueva iluminación, señalización vial, cartelería y espacios destinados al almacenamiento de productos fitosanitarios.

La inversión permitirá fortalecer la coordinación entre ambas provincias, optimizar los controles preventivos, mejorar la seguridad sobre el corredor vial y proteger la sanidad agrícola regional, ofreciendo un servicio más eficiente para transportistas, trabajadores y familias que circulan entre San Juan y Mendoza.

Este proyecto es un paso en la integración regional y refleja la importancia del trabajo articulado entre provincias para desarrollar infraestructura que mejore la seguridad, facilite la circulación y acompañe el crecimiento productivo.