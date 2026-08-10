Refuerzan la restricción para ingresar a La Pampa del Leoncito.

Debido a la cantidad de agua acumulada y a las condiciones climáticas propias de la temporada, se estima que la Pampa del Leoncito necesitará aproximadamente 30 días para recuperar las condiciones adecuadas que permitan nuevamente el ingreso. La fecha de reapertura será determinada de acuerdo con la evolución y el secado natural del terreno.

Una camioneta quedó encajada en la Pampa del Leoncito y no pueden sacarla

Mientras permanezca vigente la restricción, se reforzarán las acciones de prevención y concientización en el lugar. Para ello, se instalará un nodo informativo en el acceso a la Pampa del Leoncito, donde se brindará información a turistas, visitantes y residentes sobre el estado del Barreal Blanco y los motivos por los cuales no está permitido ingresar.

La iniciativa permitirá explicar especialmente el impacto que puede generar la circulación de vehículos sobre la superficie cuando se encuentra mojada y la importancia de respetar los tiempos naturales de recuperación del terreno.

Desde la dirección de Patrimonio Cultural solicitaron respetar la restricción y las indicaciones dispuestas en el lugar, contribuyendo así a la conservación de un patrimonio cultural y natural que distingue a San Juan y constituye uno de los paisajes más emblemáticos de Calingasta.

El Gobierno de San Juan recuerda que proteger estos espacios es una tarea compartida entre el Estado, los visitantes y la comunidad. Respetar las restricciones temporales permite preservar el Barreal Blanco y garantizar que las futuras generaciones puedan continuar disfrutando de uno de los escenarios naturales más representativos de la provincia.