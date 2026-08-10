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Llamado a la solidaridad: buscan familia para la adopción de una niña de 11 años

La convocatoria pública fue lanzada por el Juzgado de Familia de Primera Nominación ante la falta de aspirantes en el registro oficial. No se requiere estar inscripto previamente para realizar la consulta.

El Poder Judicial de San Juan, a través de la jueza de Familia Dra. Marianela López, la Unidad Tutelar de la Oficina Judicial de Familia y el Registro Único de Adopción (RUA), emitió una convocatoria pública excepcional para encontrar una familia dispuesta a asumir la guarda con fines de adopción de una niña de 11 años.

La medida se fundamenta en la Ley Nacional 26.061 y en la Convención sobre los Derechos del Niño, y se activa de manera extraordinaria al haberse agotado la búsqueda de postulantes dentro de las listas del RUA.

Quién es y qué le gusta hacer

Desde el área judicial describieron a la niña como respetuosa, educada, cariñosa, colaboradora y empática. Aunque al inicio puede manifestar algo de timidez, logra entablar vínculos muy positivos tanto con adultos como con sus pares.

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Entre sus actividades favoritas se destacan pintar, bailar, practicar patinaje artístico y participar en espacios deportivos. Actualmente concurre a una escuela de Educación Especial, espacio donde muestra un buen desempeño académico y social, contando además con acompañamiento profesional para potenciar su autonomía y desarrollo.

El objetivo de la búsqueda es encontrar personas o familias estables que puedan brindarle contención, seguridad y afecto, respetando sus tiempos y necesidades particulares.

Requisitos y canales de contacto

La convocatoria está abierta a personas solas, matrimonios, parejas o familias (con o sin hijos) que tengan disposición emocional y compromiso para acompañarla de forma sostenida. No es necesario estar inscripto previamente en el registro de adopción para solicitar la primera entrevista orientativa.

Los datos específicos sobre su edad, historia de vida y estado de salud se brindarán de manera reservada durante la etapa de evaluación profesional para resguardar su identidad.

Para solicitar un turno o recibir más información, los interesados pueden dirigirse a las oficinas del RUA situadas en Caseros 390 Sur, 1° Piso (Capital), o comunicarse de 8:00 a 13:00 por las siguientes vías:

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