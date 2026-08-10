Llamado a la solidaridad: buscan familia para la adopción de una niña de 11 años

Entre sus actividades favoritas se destacan pintar, bailar, practicar patinaje artístico y participar en espacios deportivos. Actualmente concurre a una escuela de Educación Especial, espacio donde muestra un buen desempeño académico y social, contando además con acompañamiento profesional para potenciar su autonomía y desarrollo.

El objetivo de la búsqueda es encontrar personas o familias estables que puedan brindarle contención, seguridad y afecto, respetando sus tiempos y necesidades particulares.

Requisitos y canales de contacto

La convocatoria está abierta a personas solas, matrimonios, parejas o familias (con o sin hijos) que tengan disposición emocional y compromiso para acompañarla de forma sostenida. No es necesario estar inscripto previamente en el registro de adopción para solicitar la primera entrevista orientativa.

Los datos específicos sobre su edad, historia de vida y estado de salud se brindarán de manera reservada durante la etapa de evaluación profesional para resguardar su identidad.

Para solicitar un turno o recibir más información, los interesados pueden dirigirse a las oficinas del RUA situadas en Caseros 390 Sur, 1° Piso (Capital), o comunicarse de 8:00 a 13:00 por las siguientes vías: