Aumentaron las infracciones de tránsito y la más grave supera los $700 mil

Otra de las infracciones consideradas graves es negarse a la realización del control de alcohol en sangre, cuya sanción asciende a 250 UF, equivalente a $582.750.

La falta de Revisión Técnica Obligatoria también será sancionada con una multa de 150 UF, es decir, $349.650.

En tanto, no utilizar el cinturón de seguridad, circular en motocicleta sin casco protector o sin llevarlo correctamente colocado, y no portar la tarjeta de identificación del vehículo implicarán multas de 150 UF, equivalentes a $349.650 en cada caso.

Por su parte, la falta del seguro obligatorio tendrá una sanción de 200 UF, lo que representa $466.200.

Entre las infracciones de mayor riesgo vial, cruzar un semáforo en rojo y circular en contramano serán castigadas con multas de 250 UF, equivalentes a $582.750.

Las faltas consideradas de menor gravedad, aunque igualmente sancionables, incluyen estacionar en doble fila, conducir utilizando el teléfono celular y no sujetar el volante con ambas manos, cada una con una multa de 50 UF, es decir, $116.550.

Finalmente, la falta de chaleco reflectario será penalizada con una multa de 100 UF, equivalente a $233.100.