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Aumentaron las infracciones de tránsito y la más grave supera los $700 mil

Entre las multas conducir sin licencia, manejar en estado de ebriedad, negarse al control de alcoholemia y cruzar un semáforo en rojo, son las más caras.

El Juzgado de Faltas, dio a conocer la actualización de los montos de las multas por infracciones de tránsito, con nuevos valores calculados en Unidades Fijas (UF). Entre las sanciones más severas se encuentran conducir sin licencia, manejar en estado de ebriedad, negarse al control de alcoholemia y cruzar un semáforo en rojo, cuyas multas pueden alcanzar los $699.300.

En el caso de la falta de licencia de conducir, las multas varían según el tipo de vehículo. Para motocicletas, la sanción es de 100 UF, equivalente a $233.100. En automóviles y camionetas asciende a 250 UF ($582.750), mientras que para camiones y unidades de transporte público llega a 300 UF, es decir, $699.300.

Conducir en estado de ebriedad también contempla fuertes sanciones económicas. Los motociclistas deberán afrontar una multa de 150 UF ($349.650); los conductores de automóviles, 250 UF ($582.750); y quienes conduzcan camionetas, camiones o transporte público recibirán multas de 300 UF, equivalentes a $699.300.

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Otra de las infracciones consideradas graves es negarse a la realización del control de alcohol en sangre, cuya sanción asciende a 250 UF, equivalente a $582.750.

La falta de Revisión Técnica Obligatoria también será sancionada con una multa de 150 UF, es decir, $349.650.

En tanto, no utilizar el cinturón de seguridad, circular en motocicleta sin casco protector o sin llevarlo correctamente colocado, y no portar la tarjeta de identificación del vehículo implicarán multas de 150 UF, equivalentes a $349.650 en cada caso.

Por su parte, la falta del seguro obligatorio tendrá una sanción de 200 UF, lo que representa $466.200.

Entre las infracciones de mayor riesgo vial, cruzar un semáforo en rojo y circular en contramano serán castigadas con multas de 250 UF, equivalentes a $582.750.

Las faltas consideradas de menor gravedad, aunque igualmente sancionables, incluyen estacionar en doble fila, conducir utilizando el teléfono celular y no sujetar el volante con ambas manos, cada una con una multa de 50 UF, es decir, $116.550.

Finalmente, la falta de chaleco reflectario será penalizada con una multa de 100 UF, equivalente a $233.100.

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