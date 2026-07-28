El Juzgado de Faltas, dio a conocer la actualización de los montos de las multas por infracciones de tránsito, con nuevos valores calculados en Unidades Fijas (UF). Entre las sanciones más severas se encuentran conducir sin licencia, manejar en estado de ebriedad, negarse al control de alcoholemia y cruzar un semáforo en rojo, cuyas multas pueden alcanzar los $699.300.
Aumentaron las infracciones de tránsito y la más grave supera los $700 mil
Entre las multas conducir sin licencia, manejar en estado de ebriedad, negarse al control de alcoholemia y cruzar un semáforo en rojo, son las más caras.