Ráfagas de hasta 90 km/h dejaron árboles desplomados y cortes masivos de luz

Mientras miles de usuarios reportaban cortes, baja tensión y chispazos en cables sacudidos por las ráfagas, las cuadrillas trabajaban contrarreloj para intentar restablecer el servicio. Aun así, durante gran parte de la noche numerosos barrios continuaban sin energía.

Pero el impacto más visible estuvo en las calles. En distintos puntos de la provincia comenzaron a caer ramas de gran tamaño y árboles enteros, generando escenas de tensión y tránsito interrumpido.

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En Capital, sobre calle Entre Ríos, ramas desprendidas terminaron impactando sobre un vehículo estacionado. En plena Plaza 25 de Mayo, uno de los tradicionales ceibos históricos no resistió la fuerza del viento y cayó sobre el paseo público.

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En Rivadavia, un árbol de gran porte terminó desplomado sobre calle Benavídez, cerca de la Residencia del Adulto Mayor, obligando a cortar la circulación vehicular. Otra situación crítica se produjo en la bajada de Circunvalación hacia Ignacio de la Roza, donde otro árbol cayó sobre la calzada y complicó el tránsito durante varios minutos.

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También hubo daños en estructuras más livianas. Un kiosco de revistas ubicado en la esquina de Nuche y Urquiza sufrió importantes roturas producto de las violentas ráfagas, mientras que en Rawson vecinos alertaron por un transformador que comenzó a lanzar chispas en plena tormenta de viento.

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El Zonda llegó acompañado de temperaturas superiores a los 30 grados y condiciones extremadamente secas, una combinación típica que volvió a poner en alerta a distintos sectores. Para las próximas horas se espera el ingreso de viento del sur y un descenso marcado de la temperatura, aunque las autoridades mantienen el monitoreo por posibles nuevas complicaciones derivadas del temporal.