La dolorosa entrevista con la madre de Melina: "Fue tan doloroso recibir la valija de mi hija sin que esté ella"

Faltaban horas para que Melina Caputo (17) regresara al país luego de pasar unos días en una playa del Caribe de República Dominicana cuando encontró la muerte mientras subía por una escalera metálica de un muelle, de una reconocida cadena de hoteles. A poco de cumplirse un mes del fallecimiento de la adolescente sanjuanina, su madre habló con sanjuan8.com.





Leé también: El dolor de la madre de la joven que murió en Punta Cana: "El destino cambió la historia"





Claudia Flores sumergida en un dolor inexplicable atendió su teléfono y aceptó contar algunos detalles de la causa. La mujer en medio de un llanto incontrolable, explicó que la muerte de su hija no fue natural como argumentan algunos medios del país caribeño. "De natural no tiene nada. La autopsia que le hicieron a mi hija reveló que murió electrocutada", dijo.

Embed





Luego las lágrimas y el desconsuelo se hicieron presenten en el dialogo. "Estamos destruidos. No lo puedo aceptar y no puedo sacarme de la cabeza recibir su valija y no a ella". Claudia días atrás usó las redes sociales para mostrar algunas imágenes del hotel e hizo hincapié en un cable que se ve en el muelle donde Melina murió trágicamente ante la vista de sus hermanos y primos.

Embed





La mujer dijo que su marido se encuentra en la provincia de Buenos Aires iniciando los trámites legales en contra de la cadena de hoteles que dijo que la adolescente murió de un paro cardiorespiratorio.





Leé también: El trágico final de Melina, la joven que viajó al Caribe con sus primos y su abuela





Claudia antes de culminar la entrevista telefónica dijo que nada le devolverá a su hija y recordó que se estaba por recibir de la secundaria y de baile español. La mujer en los últimos días subió varios videos a las redes sociales para recordar a su hija y mostrar su indignación por lo sucedido.