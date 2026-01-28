"
Cayeron los ladrones que asaltaron armados a una familia en Capital

Los ladrones entraron a la casa en plena madrugada, mientras la familia dormía. Les robaron sus pertenencias y comieron todo lo que había en la heladera.

En las últimas horas, personal policial de la Brigada de Investigación Central detuvo a dos de los tres ladrones que, en la madrugada del 14 de enero, ingresaron a robar armados a una casa, mientras la familia dormía. Los delincuentes no solo se robaron diferentes objetos de la vivienda ubicada en Juan B. Justo y Santa Fe, Capital, sino que también les comieron y bebieron todo lo que encontraron en la heladera.

Los sospechosos, que habían ingresado al domicilio escalando la pared medianera y esgrimiendo armas de fuego, habían sustraído varios efectos, incluyendo una notebook, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación. También habían ingerido comidas y bebidas en el hogar de la familia.

La investigación, que incluyó la revisión de registros fílmicos de cámaras particulares y del CISEM, permitió identificar a los sospechosos y el lugar donde se encontraban los efectos sustraídos. Se realizaron allanamientos en tres viviendas de los barrios Cabot y Costa Canal II, Concepción, departamento Capital, donde se secuestraron elementos vinculantes a la causa y otros efectos de dudosa procedencia.

En el operativo, detuvieron a dos hombres, uno mayor de edad y otro, menor.

Desde la Policía solicitaron a la ciudadanía que haya sufrido la sustracción de elementos de similares características, se acerque a sede policial para realizar el reconocimiento de efectos. Los efectos secuestrados incluyen joyas y medallas.

