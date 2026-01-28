Cayeron los ladrones que asaltaron armados a una familia en Capital

Los sospechosos, que habían ingresado al domicilio escalando la pared medianera y esgrimiendo armas de fuego, habían sustraído varios efectos, incluyendo una notebook, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentación. También habían ingerido comidas y bebidas en el hogar de la familia.

La investigación, que incluyó la revisión de registros fílmicos de cámaras particulares y del CISEM, permitió identificar a los sospechosos y el lugar donde se encontraban los efectos sustraídos. Se realizaron allanamientos en tres viviendas de los barrios Cabot y Costa Canal II, Concepción, departamento Capital, donde se secuestraron elementos vinculantes a la causa y otros efectos de dudosa procedencia.