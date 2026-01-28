En las últimas horas, personal policial de la Brigada de Investigación Central detuvo a dos de los tres ladrones que, en la madrugada del 14 de enero, ingresaron a robar armados a una casa, mientras la familia dormía. Los delincuentes no solo se robaron diferentes objetos de la vivienda ubicada en Juan B. Justo y Santa Fe, Capital, sino que también les comieron y bebieron todo lo que encontraron en la heladera.
Cayeron los ladrones que asaltaron armados a una familia en Capital
Los ladrones entraron a la casa en plena madrugada, mientras la familia dormía. Les robaron sus pertenencias y comieron todo lo que había en la heladera.