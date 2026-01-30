La noche terminaba animada para una pareja de adolescentes cerca del muelle de Miramar, cuando decidieron salir de un boliche y presenciar el amanecer en la playa. Ambos, que tienen 15 años, fueron abordados por un hombre armado que los redujo, maniató y abusó sexualmente de la chica. Luego de consumar la violación, el abusador les robó los teléfonos para descartarlos pocos metros más adelante y se escapó. Ahora, las autoridades lo buscan intensamente.
Miramar: una adolescente de 15 años fue maniatada y violada en la playa
Ocurrió este viernes por la madrugada, cuando la víctima estaba junto con un adolescente y fueron abordados por un hombre armado, quien maniató a ambos y consumó el abuso delante del joven.