Miramar: una adolescente de 15 años fue maniatada y violada en la playa

Todo ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada de este viernes, cerca del muelle de Miramar. Una adolescente de 15 años, oriunda de Buenos Aires, salió a esa hora de un boliche de esa ciudad balnearia acompañada de un chico miramarense de la misma edad. Pocos minutos después, ambos estaban en la arena de la playa, esperando el amanecer. Apenas pocos instantes más tarde, un hombre mayor de edad armado los abordó y amenazó. Según los primeros reportes, ambos habrían tratado de escaparse pero sin éxito.

Una vez los hubo reducido, el hombre que llevaba un arma blanca los maniató a ambos y abusó sexualmente de la adolescente, ante la vista de su acompañante, inmovilizado. Después de consumar la violación, tomó el teléfono de ambos y se los llevó, en plan de fuga. Pocos metros más adelante, los teléfonos de los adolescentes aparecieron descartados; pero nada más se supo del abusador.