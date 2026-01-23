Dos choques en Circunvalación: al menos un motociclista herido
Dos siniestros de tránsito se registraron este viernes en Capital, ambos en inmediaciones de la avenida Circunvalación. En uno de los casos, un motociclista terminó herido y fue hospitalizado.
Una jornada marcada por los siniestros viales se vivió este viernes en Capital, con al menos dos choques registrados en distintos tramos de la avenida Circunvalación, ambos con motociclistas involucrados.
El hecho más reciente ocurrió durante la siesta, minutos después de las 15:30, en la intersección del Lateral de Avenida Circunvalación y calle 9 de Julio, una zona de constante flujo vehicular. El choque fue protagonizado por un Ford Focus de color claro y una motocicleta.
Como consecuencia del impacto, el rodado menor quedó tendido sobre la vereda del lateral, mientras que el automóvil detuvo su marcha a pocos metros del lugar. Tras el siniestro, efectivos policiales montaron un operativo de seguridad, con la presencia de dos patrulleros, uno ubicado metros antes del puente de la avenida y otro en la esquina opuesta, para resguardar la escena y ordenar el tránsito. Además, se colocaron conos de señalización para delimitar el área y permitir las tareas de peritaje.
Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los conductores involucrados en este choque. Se aguardaba la confirmación de las autoridades para determinar si fue necesaria la intervención del servicio de emergencias 107 y si hubo traslados a centros de salud.
Horas antes, durante la mañana del mismo viernes, se registró otro siniestro vial en el anillo interno de la avenida Circunvalación, en el tramo que va de Oeste a Este, a unos 300 metros antes del Acceso Este. En ese caso, un motociclista resultó herido tras ser embestido por el conductor de una camioneta.
Según indicaron fuentes del caso, el motociclista recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue derivado al Hospital Rawson. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre la mecánica del choque.
Las mismas fuentes señalaron que las malas maniobras y los adelantamientos indebidos son frecuentes en toda la avenida Circunvalación y que, pese a la presencia de carteles preventivos y controles de velocidad, muchos conductores circulan a altas velocidades.