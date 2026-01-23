Dos choques en Circunvalación: al menos un motociclista herido

Hasta el momento, no trascendió información oficial sobre el estado de salud de los conductores involucrados en este choque. Se aguardaba la confirmación de las autoridades para determinar si fue necesaria la intervención del servicio de emergencias 107 y si hubo traslados a centros de salud.

image

Horas antes, durante la mañana del mismo viernes, se registró otro siniestro vial en el anillo interno de la avenida Circunvalación, en el tramo que va de Oeste a Este, a unos 300 metros antes del Acceso Este. En ese caso, un motociclista resultó herido tras ser embestido por el conductor de una camioneta.

Según indicaron fuentes del caso, el motociclista recibió asistencia médica en el lugar y posteriormente fue derivado al Hospital Rawson. Por el momento, no se difundieron detalles sobre la identidad de los involucrados ni sobre la mecánica del choque.

Las mismas fuentes señalaron que las malas maniobras y los adelantamientos indebidos son frecuentes en toda la avenida Circunvalación y que, pese a la presencia de carteles preventivos y controles de velocidad, muchos conductores circulan a altas velocidades.