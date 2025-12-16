Con cambios, el Gobierno destrabó el dictamen del Presupuesto 2026

image

El diputado Germán Martínez (Fuerza Patria) cuestionó duramente la maniobra del oficialismo. Martínez demandó explicaciones sobre las modificaciones y anunció que su bloque presentará un dictamen y un proyecto alternativo. El legislador sostuvo que el Gobierno optó por la discrecionalidad al evitar un Presupuesto 2024 y 2025, y ahora impulsa un texto que elimina el 6% para el financiamiento educativo y la ley de educación técnica. "Nosotros no nos rendimos", sentenció.

Críticas cruzadas y la polémica por la SIDE

El interbloque Unidos también expresó un rechazo contundente. El diputado Nicolás Massot protagonizó un discurso duro, señalando una contradicción inaceptable en las prioridades fiscales del Gobierno. Massot criticó que, a pesar de la alegación de falta de fondos para universidades, discapacidad y salud infantil, el oficialismo votó para ampliar los fondos destinados a la SIDE (Secretaría de Inteligencia).

"Sin que el gobierno se sonroje elimina las tres leyes que sancionó el Congreso y volvió a aprobar por a

mplia mayoría," manifestó Massot, y cuestionó la asignación de dinero a lo que denominó "el pozo negro de fondos de la administración Milei".

El legislador subrayó que la reducción de aportes patronales y la eliminación del impuesto cedular representan un costo fiscal mayor que los fondos que se le niegan a los sectores de educación y salud, entregando un tercer dictamen de minoría.

La alianza que aseguró la mayoría

A pesar de las críticas generalizadas y los tres dictámenes en circulación, el oficialismo logró obtener el dictamen de mayoría con 28 firmas. Este número se alcanzó gracias a un acuerdo con bloques clave como el PRO, la UCR, el MID, y agrupaciones provinciales como Producción y Trabajo, Elijo Catamarca, Innovación Federal e Independencia.

Con el dictamen de mayoría asegurado, el Gobierno alista la ley de Presupuesto 2026 (junto con la ley de Compromiso Fiscal, que también obtuvo 28 firmas) para su tratamiento en el recinto, esperando obtener la media sanción en los próximos días.