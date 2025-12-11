Presupuesto 2026: superávit, obras estratégicas y más inversión social

El proyecto destaca un resultado económico positivo, con un ahorro estimado de $452.419.220.000 y un superávit primario cercano a $33.846 millones, margen que —según el Ejecutivo— permitirá sostener inversiones prioritarias.

Educación, salud, vivienda y seguridad, los ejes del gasto social

Los Servicios Sociales absorben la mayor parte del presupuesto, con una asignación de $1.687.598.961.000. Educación y Cultura lideran el bloque con $858.744.652.000, destinados a programas de alfabetización, fortalecimiento de la secundaria y modernización administrativa.

Salud contará con $540.556.773.000 para sostener su plan estratégico, adquirir equipamiento y habilitar obras como el nuevo Hospital de Angaco, el Hospital de Caucete y el Instituto Odontológico. En Vivienda y Urbanismo se prevén $137.043.847.000 para completar 1.550 casas en ejecución e iniciar 1.800 nuevas unidades, cuya entrega está prevista para 2027. Además, el IPV relanzará la Operatoria Individual, con 300 obras particulares por casi $10.000 millones.

Seguridad también tendrá un incremento importante, con $246.640.543.000 orientados a tecnología, capacitación e infraestructura. En paralelo, los municipios recibirán $310.827.889.000, un 30,8% más que en el ejercicio vigente.

Negociaciones internacionales: Ruta 40 como prioridad

El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que las obras de Ruta 40 y la nueva línea eléctrica requieren créditos externos que no lograron aprobarse durante la gestión anterior. El funcionario explicó que la Provincia trabaja especialmente con el BID para reactivar los tramos viales aún pendientes, con énfasis en el llamado “tramo tres”, que conecta Tres Esquinas con San Carlos.

Achem comparó el uso de la capacidad de endeudamiento con una tarjeta de crédito: “Es necesario planificar con claridad dónde utilizarla, porque una vez ejecutada debe recuperarse antes de volver a tomar compromisos”, señaló. También informó que existen dos proyectos técnicos en evaluación para el sector norte de la Ruta 40, cuyos avances se comunicarán cuando las gestiones estén formalizadas.

Una obra eléctrica de más de USD 600 millones

El otro frente de negociación apunta a resolver un cuello de botella energético que afecta al desarrollo productivo. La Provincia busca apoyo de entidades financieras de Francia, China y Canadá para construir una línea de alta tensión que conecte Calingasta con Iglesia y atraviese zonas estratégicas para la actividad minera. El proyecto —estimado en más de USD 600 millones— permitirá transportar la energía generada por los parques solares locales, que hoy tienen limitada su capacidad de comercialización.

Achem graficó la situación con una metáfora simple: producir sin poder distribuir vuelve inviable cualquier inversión. “Garantizar el transporte eléctrico es esencial para sostener el proceso de crecimiento que la provincia quiere consolidar”, apuntó.

Para el Gobierno, la modernización de la Ruta 40 y el fortalecimiento del sistema eléctrico conforman los dos pilares de la estrategia de desarrollo para los próximos años. “El gobernador está impulsando la búsqueda de fondos internacionales porque entiende que estas inversiones serán decisivas para el desarrollo económico de San Juan”, concluyó el funcionario.