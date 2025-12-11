Presupuesto 2026: superávit, obras estratégicas y más inversión social
El Gobierno presentó el Presupuesto 2026 y reactivó gestiones internacionales para financiar la Ruta 40 y una línea eléctrica estratégica que supera los USD 600 millones.
El Gobierno de San Juan reactivó una agenda de negociaciones internacionales con el objetivo de asegurar financiamiento para dos obras consideradas estratégicas por la gestión de Marcelo Orrego: la finalización de los tramos pendientes de la Ruta 40 y la construcción de una línea de transporte eléctrico clave para el sector industrial y minero.
La iniciativa avanza en paralelo a la presentación del Presupuesto 2026, que ingresó esta semana a la Legislatura con un cálculo total de recursos y gastos de $3,1 billones.
El mensaje enviado por el Ejecutivo detalla que la Provincia prevé ingresos por $3.106.169.530.000, de los cuales el 86,45% se compone de Recursos Tributarios. Dentro de ese rubro, la Coparticipación Federal aportaría más de $2,29 billones. En cuanto a erogaciones, el gasto total asciende a $3.093.698.403.000, con una estructura dominada por Gastos Corrientes que representan el 84,23% del total. Solo en remuneraciones, el Estado desembolsará más de $1,5 billones.
El proyecto destaca un resultado económico positivo, con un ahorro estimado de $452.419.220.000 y un superávit primario cercano a $33.846 millones, margen que —según el Ejecutivo— permitirá sostener inversiones prioritarias.
Educación, salud, vivienda y seguridad, los ejes del gasto social
Los Servicios Sociales absorben la mayor parte del presupuesto, con una asignación de $1.687.598.961.000. Educación y Cultura lideran el bloque con $858.744.652.000, destinados a programas de alfabetización, fortalecimiento de la secundaria y modernización administrativa.
Salud contará con $540.556.773.000 para sostener su plan estratégico, adquirir equipamiento y habilitar obras como el nuevo Hospital de Angaco, el Hospital de Caucete y el Instituto Odontológico. En Vivienda y Urbanismo se prevén $137.043.847.000 para completar 1.550 casas en ejecución e iniciar 1.800 nuevas unidades, cuya entrega está prevista para 2027. Además, el IPV relanzará la Operatoria Individual, con 300 obras particulares por casi $10.000 millones.
Seguridad también tendrá un incremento importante, con $246.640.543.000 orientados a tecnología, capacitación e infraestructura. En paralelo, los municipios recibirán $310.827.889.000, un 30,8% más que en el ejercicio vigente.
Negociaciones internacionales: Ruta 40 como prioridad
El secretario General de la Gobernación, Emilio Achem, confirmó que las obras de Ruta 40 y la nueva línea eléctrica requieren créditos externos que no lograron aprobarse durante la gestión anterior. El funcionario explicó que la Provincia trabaja especialmente con el BID para reactivar los tramos viales aún pendientes, con énfasis en el llamado “tramo tres”, que conecta Tres Esquinas con San Carlos.
Achem comparó el uso de la capacidad de endeudamiento con una tarjeta de crédito: “Es necesario planificar con claridad dónde utilizarla, porque una vez ejecutada debe recuperarse antes de volver a tomar compromisos”, señaló. También informó que existen dos proyectos técnicos en evaluación para el sector norte de la Ruta 40, cuyos avances se comunicarán cuando las gestiones estén formalizadas.
Una obra eléctrica de más de USD 600 millones
El otro frente de negociación apunta a resolver un cuello de botella energético que afecta al desarrollo productivo. La Provincia busca apoyo de entidades financieras de Francia, China y Canadá para construir una línea de alta tensión que conecte Calingasta con Iglesia y atraviese zonas estratégicas para la actividad minera. El proyecto —estimado en más de USD 600 millones— permitirá transportar la energía generada por los parques solares locales, que hoy tienen limitada su capacidad de comercialización.
Achem graficó la situación con una metáfora simple: producir sin poder distribuir vuelve inviable cualquier inversión. “Garantizar el transporte eléctrico es esencial para sostener el proceso de crecimiento que la provincia quiere consolidar”, apuntó.
Para el Gobierno, la modernización de la Ruta 40 y el fortalecimiento del sistema eléctrico conforman los dos pilares de la estrategia de desarrollo para los próximos años. “El gobernador está impulsando la búsqueda de fondos internacionales porque entiende que estas inversiones serán decisivas para el desarrollo económico de San Juan”, concluyó el funcionario.