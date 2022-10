La Caja de Acción Social entregará premios a ganadores de los Sorteos de Cupones no Premiados

En ese sentido, los centros de jubilados Sueños Compartidos, Sagrado Corazón y Dignidad y Justicia de Rawson y el Centro de Jubilados Astica, de Valle Fértil, recibirán cuatro kits de gimnasia con tobilleras, pesas rusas, colchonetas, bandas elásticas y pelota de pilates, por haber resultado ganadores de Una Cruzada Solidaria Mayor.

Por otra parte, la CAS entregará a las escuelas ganadoras de la Cruzada Solidaria Educación dos aires acondicionados fríos/calor 3500 FG y Parlante portátil con trípode y micrófono. Las instituciones que recibirán el beneficio son: Escuela Juan Pedro Esnaola de Barreal, Calingasta y el Colegio Secundario de Tamberías.

También el CAPS de Villa Mercedes, del departamento Jáchal y el CAPS Pie de Palo de Caucete que resultaron ganadores de la Cruzada Solidaria Salud serán beneficiados con aires acondicionado frío/calor 3500 FG y Smart de TV 50”.

Finalmente, en el marco del Sorteo de Cupones no Premiados, se entregarán una moto 0km, un smart TV 4K de 50”, una PC all in one, una heladera de 286 litros, un lavarropas carga frontal, un sommier de dos plazas, un juego de comedor de mesa y seis sillas y una bicicleta rodado 29.