La ASOG cuestionó el clima social tras la condena por mala praxis

La Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología expresó preocupación por el “destrato” hacia los profesionales tras la condena a la obstetra Daniela Saldívar, del Hospital Rawson.

La reciente condena a la obstetra Daniela Verónica Saldívar, del Hospital Rawson —sentenciada a un año de prisión en suspenso por mala praxis en el caso del recién nacido Lorenzo Narváez Barrionuevo— generó un marcado malestar en la comunidad médica sanjuanina. Desde la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología (ASOG), su presidente, el doctor Roberto Jamenson, planteó la preocupación del sector por lo que describen como un creciente clima de “destrato” hacia los profesionales.

En diálogo con el programa Demasiada Información (Radio Light), Jamenson afirmó: “Estamos bastante dolidos con este tema como médicos, como profesionales, por el destrato… no me corresponde emitir juicio de valor sobre la condena, pero sí señalar que estamos muy dolidos con el destrato hacia la práctica diaria”.

Consultado sobre dónde perciben ese destrato, sostuvo: “Nos tratan como si fuéramos delincuentes, como si fuéramos al consultorio con un revólver en la cintura. De repente salís publicado como que sos un asesino, como que has querido matar a un niño, y es muy doloroso para nosotros”.

El titular de la ASOG insistió en que no opina sobre el veredicto judicial. “Confío 100% en la Justicia. No voy a entrar en si es inocente o culpable. Conozco a la doctora, sé cómo trabaja y que es una profesional formada”, expresó.

Jamenson también remarcó el impacto emocional que atraviesan los especialistas frente a casos con desenlaces trágicos. “Compartimos el dolor. No es que cambiamos el filtro del auto y nos vamos a descansar. Te vas a tu casa y tenés familia, hijos. Estudiamos para salvar vidas y, cuando las cosas salen mal, pasamos de ser salvadores a ser asesinos seriales; me parece exagerado”.

Consultado sobre el efecto que podría tener esta condena en la práctica cotidiana, respondió: “¿Y qué te parece? No sabés en qué momento puede pasar esto. Actuaste de la mejor manera y de repente sos un delincuente. ¿Cómo seguimos laburando ahora si no sabemos qué va a pasar?”

Asimismo, planteó la necesidad de discutir mecanismos de respaldo institucional: “Tenemos que buscar alguna manera, algún respaldo político del hospital o armar algo especial, no sé de verdad”.

Por último, aclaró que no habrá sanciones internas para la profesional condenada. “No, en absoluto. Somos una sociedad científica; podemos asesorar, pero esa parte judicial es personal de ellos”.

