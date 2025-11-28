La ASOG cuestionó el clima social tras la condena por mala praxis

El titular de la ASOG insistió en que no opina sobre el veredicto judicial. “Confío 100% en la Justicia. No voy a entrar en si es inocente o culpable. Conozco a la doctora, sé cómo trabaja y que es una profesional formada”, expresó.

Jamenson también remarcó el impacto emocional que atraviesan los especialistas frente a casos con desenlaces trágicos. “Compartimos el dolor. No es que cambiamos el filtro del auto y nos vamos a descansar. Te vas a tu casa y tenés familia, hijos. Estudiamos para salvar vidas y, cuando las cosas salen mal, pasamos de ser salvadores a ser asesinos seriales; me parece exagerado”.

Consultado sobre el efecto que podría tener esta condena en la práctica cotidiana, respondió: “¿Y qué te parece? No sabés en qué momento puede pasar esto. Actuaste de la mejor manera y de repente sos un delincuente. ¿Cómo seguimos laburando ahora si no sabemos qué va a pasar?”

Asimismo, planteó la necesidad de discutir mecanismos de respaldo institucional: “Tenemos que buscar alguna manera, algún respaldo político del hospital o armar algo especial, no sé de verdad”.

Por último, aclaró que no habrá sanciones internas para la profesional condenada. “No, en absoluto. Somos una sociedad científica; podemos asesorar, pero esa parte judicial es personal de ellos”.