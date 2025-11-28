La reciente condena a la obstetra Daniela Verónica Saldívar, del Hospital Rawson —sentenciada a un año de prisión en suspenso por mala praxis en el caso del recién nacido Lorenzo Narváez Barrionuevo— generó un marcado malestar en la comunidad médica sanjuanina. Desde la Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología (ASOG), su presidente, el doctor Roberto Jamenson, planteó la preocupación del sector por lo que describen como un creciente clima de “destrato” hacia los profesionales.
La ASOG cuestionó el clima social tras la condena por mala praxis
