La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A. Habrá acción desde la noche del viernes, pero la mayoría de los partidos se jugarán en la tarde del domingo. Alianza, el único líder del certamen, se mudará al estadio del Bicentenario para recibir a Colón Junior.
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Confirmaron los días y horarios para la fecha 7 del Clausura
La fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A se jugará desde la noche del viernes. Alianza, el único puntero, jugará como local el domingo en el Bicentenario.