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Confirmaron los días y horarios para la fecha 7 del Clausura

La fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A se jugará desde la noche del viernes. Alianza, el único puntero, jugará como local el domingo en el Bicentenario.

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A. Habrá acción desde la noche del viernes, pero la mayoría de los partidos se jugarán en la tarde del domingo. Alianza, el único líder del certamen, se mudará al estadio del Bicentenario para recibir a Colón Junior.

Torneo Clausura – Fecha 7

Viernes:

21.00; Desamparados vs. Def. de Argentinos

Sábado:

16.00; Sarmiento vs. López Peláez

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16.00; Villa Ibáñez vs. Minero

Domingo:

16.00; Carpintería vs. Trinidad

16.00; Rivadavia vs. Marquesado

16.00; Alianza vs. Colón (en el Bicentenario)

16.00; Peñarol vs. Atenas

16.00; 9 de Julio vs. Juv. Zondina

18.30; Unión vs. San Lorenzo

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