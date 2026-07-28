Confirmaron los días y horarios para la fecha 7 del Clausura

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación de la fecha 7 del Torneo Clausura de Primera A. Habrá acción desde la noche del viernes, pero la mayoría de los partidos se jugarán en la tarde del domingo. Alianza, el único líder del certamen, se mudará al estadio del Bicentenario para recibir a Colón Junior.